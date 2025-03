La Mole: El festín nerd y geek por excelencia

Imagen de La Mole (Susan Gault)

Una nueva edición de La Mole llegó al Centro de Convenciones del WTC México, misma que en su primer día tuvo interesantes highlights con mucha música, aspectos geeks y un comienzo para tres días un tanto relajado, esperando tener una gran asistencia el fin de semana. En Crónica Escenario les platicamos los puntos altos del viernes 14 de marzo.

En medio de un proceso de remodelación que afecta parcialmente el acceso habituado, el viernes comenzó con una gran oportunidad para disfrutar a uno de los imitadores más importantes del país, Estefan Jackson, quien ofreció un buen show que llamó la atención de algunos de los presentes gracias a la perfección de sus pasos y la nostalgia de los fanáticos del Rey del Pop, Michael Jackson.

El intérprete se aventó el “moonwalk” y demás recuerdos de una leyenda para brindar un show interesante en La Mole. Pero eso no sería lo único, pues para las 4 de la tarde y a medio día recorrido en la convención, las memorias del pasado volverían a resonar con una banda de covers para las generaciones de 30 años para abajo.

Entre temas de Bob Esponja y 31 Minutos, fue The Camera is On quien creó un bonito puente entre padres e hijos que cantaron todo tipo de temas de sus series favoritas, demostrando que una de las fortalezas tanto de la música como de La Mole misma es, sin duda, el poder unir a varias generaciones sin importar edades en un solo lugar gracias a la cultura pop de los cómics, las series de televisión y las películas icónicas.

Durante el día se mantuvo un buen flujo del público que permitía poder recorrer la convención con comodidad, encontrando stands de ciertos filmes disponibles para la oportunidad de una foto. Asimismo, el mundo de los coleccionistas también tiene mucho que dar con invitados como Tamashi Nations y Bandai Namco, habituales compañeros de La Mole, que ofrecieron novedades recientes en figuras.

Tampoco podían faltar los cosplayers habituales y los apasionados de los animes y cómics. Se vieron bastantes seguidores de Star Wars, One Piece, Dragon Ball y más, que encarnaban lo mejor posible a sus personajes favoritos, deteniéndose para tomarse fotos y siendo abrazados por la pasión geek de todos los asistentes que hacen de esta celebración una parada obligada en sus vidas, esperando la siguiente edición en unos meses.

Hubo cambios nuevamente en el acomodo de los pisos y los exhibidores, dejando en el primero todo lo relacionado a las ventas, junto con el muy abandonado pasillo de los creadores de contenido. Además, se vislumbraba también el espacio donde los fans más afortunados se tomaron su selfie o foto profesional y autógrafo de los invitados de gala, como Elijah Wood, que agotó todo, hasta Peter Weller y Linda Hamilton.

Los luchadores también hicieron gala de presencia. Aunque nunca se subieron al ring que estaba cercano a su zona, leyendas como Blue Demon Jr., la sorpresiva visita del “1000% guapo”, Shocker, Texano Jr., Tinieblas y el Legado Wagner, así como un pequeño local en homenaje al recién fallecido Ciclón Ramírez, es otra opción recurrente que nos recuerda la relevancia de la lucha libre en este medio.

Los talentos de doblaje y artistas especiales también tuvieron un primer buen día. El regreso de Roberto Carrillo, voz de Marty McFly y Michael Knight, entre otros papeles, fue de lo más interesante en un área que ahora fue mejor armada, dividiendo en espacios por series y popularidad.

Aunque no estuvieron todos los espacios llenos, es grato ver que la pasión y el compromiso de éstos artistas sigue siendo muy querido y apreciado por todos los seguidores que recuerdan su aportación y han formado memorias o experiencias escuchándolos.

Si bien el primer día evitó contratiempos y mostró el flujo habitual de los viernes en La Mole, fue una buena introducción a la locura que se vendrá cuando los nombres más grandes como Luis Carreño, Maggie Vera, Beto Castillo, Patricia Azan o los internacionales Paul Zaloom, Linda Hamilton y el hobbit querido de todos, Elijah Wood, sin duda el primer día de La Mole 2025 fue un excelente aperitivo para un festín nerd y geek que solamente irá in crescendo.