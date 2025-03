Foster the People en el Vive Latino: Energía y nostalgia indie

Foster the People en el Vive Latino Ofrecieron lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

Después de una larga jornada en el primer día de Vive Latino, la banda californiana Foster the People fue la encargada de darle cierre al escenario Telcel. Con un show cargado de nostalgia, energía y entusiasmo, la agrupación logró el éxito con su audiencia y reafirmó su lugar en la escena musical.

Desde horas antes los fanáticos de Foster the People esperaron sentados alrededor y al frente del escenario, algunos ya agotados por el sol que se vivió por la tarde y otros aún con el combustible de energía que tenían por la emoción.

Foster the People en el Vive Latino Son una de las bandas más queridas. (Adrián Contreras)

Fue antes de la medianoche que la agrupación salió al escenario con toda la actitud y entre luces rojas para empezar su presentación. “Don’t stop” y “Lotus eater” fueron las rolas con las que inició el concierto; claro que desde los primeros momentos la audiencia coreó, aplaudió y hasta movió el cuerpo al ritmo de las canciones.

En todo momento la agrupación estadounidense logró una conexión única con su audiencia. Además, el concierto fue un viaje sonoro de altos y bajos, dejando al público con ganas de más y más. “Helena Beat”, “A diamond to be born” y “Call it” fueron temas que no se quedaron fuera y el público disfrutó.

“Pumped up kicks” fue la rola con la que culminó la noche, entre euforia y sinergia, el show concluyó.