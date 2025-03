Molotov sacude el Vive Latino con el “power mexicano” y sorprende con la aparición de Tito Fuentes

Molotov en el Vive Latino Micky Huidobro. (Adrián Contreras)

El poder del rock mexicano se hizo presente en el Vive Latino 2025 con la presentación de Molotov, una de las bandas más emblemáticas del festival. La agrupación prendió el escenario con su característico estilo contestatario, dejando en claro por qué siguen siendo un referente en la escena musical.

Fue a la medianoche cuando la plancha del escenario principal se llenó para disfrutar de Molotov y ver la icónica aparición de Jay de la Cueva tras la ausencia de Tito Fuentes por problemas de salud.

Molotov en el Vive Latino Randy Ebright. (Adrián Contreras)

“Noko”, “Matate Tete” y “Here we kum” fueron algunas de las primeras canciones que el público gozó y coreó. Además, hubo intervención de fuego como parte del show.

Pocos minutos después de que el concierto fuera inició, Jay le dio la bienvenida a Tito y él apareció diciendo: “¡Siempre si estoy aquí!”. El público lo recibió con emoción, aplausos y muchos gritos, lo que le dio un giro inesperado al espectáculo. En varios momentos habló con sus fans y en algunas ocasiones bromeó.

Molotov en el Vive Latino Jay de la Cueva. (Adrián Contreras)

Cabe destacar que Jay no interpretó completas todas las canciones, hubo algunos cambios y uno que otro arreglo musical que le dio un plus a las rolas. “Gimme the power” se mantuvo fiel y fue todo un éxito.

Cuando llegó la hora del cierre interpretaron “Puto”, un momento de explosión energética en el Estadio GNP. Antes de concluir, el grupo pidió un aplauso para Tito. Después hubo un encore donde cantaron “Rastaman-dita”.