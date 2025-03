Elijah Wood y la conexión de los mexicanos con la Tierra Media en La Mole

Elijah Wood en La Mole con fans mexicanos (ESPECIAL LA MOLE)

El World Trade Center de la Ciudad de México fue testigo de un evento sin precedentes: La Mole 2025, la edición más grande en la historia de la convención, donde la magia, la nostalgia y la fantasía se apoderaron del recinto. Pero entre ilustradores, cosplayers y coleccionistas, hubo un invitado que hizo que los corazones de miles de fans latieran al unísono: Elijah Wood.

El actor que dio vida a Frodo Baggins en la trilogía de The Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) y en The Hobbit: An Unexpected Journey (El Hobbit: Un viaje inesperado) llegó a La Mole para encontrarse con una audiencia que, a más de dos décadas del estreno de La Comunidad del Anillo, sigue considerando a la saga como una piedra angular de la fantasía moderna.

Desde su aparición en Back to the Future II (1989), pasando por filmes icónicos como Eternal sunshine of the spotless mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos) y Sin City, hasta su trabajo en series como Wilfred y Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas) la carrera de Elijah Wood ha sido un viaje versátil. Sin embargo, es innegable que su interpretación de Frodo lo convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para generaciones enteras.

En su breve pero emotiva exclusiva con Crónica Escenario, Elijah Wood expresó su asombro y gratitud por el cariño del público mexicano.

“Sinceramente, me siento muy conmovido por las muestras de cariño y admiración en la audiencia mexicana. No imaginaba que, luego de más de 20 años de que La Comunidad del Anillo saliera en cines, las personas en México adoraran tanto a los personajes. Me conmueve ver a la gente utilizando atuendos dignos de concursos, orejas puntiagudas y, por supuesto, coleccionando piezas tan importantes y únicas en el mundo”, expresó el actor a Crónica Escenario.

“Extrañaba sentir ese cariño del cual muchos compañeros hablan, ese que la audiencia en México te ofrece. Me han traído regalos, me cuentan anécdotas y me dicen lo mucho que me quieren, y eso en verdad me hace sentir muy bien. México es único, y me siento muy bien de estar en esta convención”, añadió.

Sus palabras resonaron con fuerza entre los asistentes, muchos de los cuales llevaban consigo reliquias del mundo de Tolkien: libros firmados, figuras de colección y hasta réplicas del Anillo Único.

Algunos se presentaron con capas élficas, armaduras dignas de Gondor y vestimentas que parecían salidas directamente de Rivendel. No solo los fans se sumergieron en la Tierra Media, sino que incluso los stands de las marcas patrocinadoras, ilustradores y artistas aprovecharon la ocasión para caracterizarse como sus personajes favoritos del universo de Tolkien.

La Mole 2025 no solo marcó la visita de Wood, sino que consolidó su posición como la convención geek más importante del país. Por primera vez en su historia, el evento utilizó en su totalidad las instalaciones del World Trade Center, expandiendo su alcance y permitiendo una experiencia más envolvente para los asistentes.

En un rincón del Artists' Alley, artistas gráficos rindieron homenaje a la obra de Tolkien con ilustraciones espectaculares de los paisajes de la Tierra Media y retratos de los personajes más icónicos de la saga. Los coleccionistas intercambiaban figuras de edición limitada, y los paneles sobre The Lord of the Rings se convirtieron en algunos de los más concurridos de la convención.

Más allá de la euforia y la emoción del momento, la visita de Elijah Wood a La Mole 2025 reafirmó algo que los fans de la saga han sabido desde siempre: la magia de la Tierra Media no se desvanece con el tiempo. Al contrario, sigue creciendo, evolucionando y encontrando nuevos corazones donde habitar.

En palabras de Gandalf: “No todos los que deambulan están perdidos”. Y durante este fin de semana, miles de personas encontraron su hogar en un rincón de la Ciudad de México convertido en el mismísimo corazón de la Comarca.