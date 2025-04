AXE Ceremonia: Festival de la diversidad marcado por la tragedia y la insensibilidad

Tragedia en el AXE Ceremonia Se manejó la versión de que la SEMEFO no había entrado. (Adrián Contreras)

La tarde de este sábado los fotógrafos Citlali Berenice Giles Rivera de 28 años y Miguel Ángel Rojas Hernández de 26, al menos uno de ellos pertenecientes al medio independiente Mr. Indie, perdieron la vida mientras hacían su labor periodística en el Festival AXE Ceremonia, que se realizó en el Parque Bicentenario.

Su deceso ocurrió cuando una estructura metálica decorativa que era movilizada por una grúa 250 kilos les cayó encima por la zona de baños, cerca de la zona de prensa, “debido a las ráfagas de viento presentadas la tarde de este sábado”, como reportó la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió a las 17:45 horas cuando Meme del Real se presentaba en el escenario principal en el cierre de su participación cuando cantaba “Todo va a estar bien” y estaba por interpretar “El mundo en que nací”. En un primer momento se reportaron como heridos.

“Lamentamos el incidente ocurrido el día de hoy en el que dos personas resultaron lesionadas tras la caída de una pieza decorativa en el festival”, escribieron los organizadores del festival en sus redes sociales. “La seguridad de nuestra comunidad es y seguirá siendo nuestra prioridad”, postearon en su cuenta de Instagram.

SE MANEJÓ LA VERSIÓN DE LESIONADOS

De acuerdo con el reporte oficial “personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC tomó conocimiento de los hechos y, tras activar los protocolos correspondientes, solicitó el apoyo de servicios de emergencia”. En videos que circulan en redes sociales se puede ver al personal de seguridad siendo ayudado por algunos asistentes del festival para mover la estructura.

Meme del Real en el Festival Ceremonia La tragedia ocurrió mientras pasaba su presentación. (Adrián Contreras)

“Arribaron las unidades médicas particulares 114 y 117 de la empresa Jet Medical, que brindaron atención prehospitalaria a una femenina de 28 años y un masculino de 30 años, ambos diagnosticados con traumatismo craneoencefálico severo, siendo trasladados al Hospital General Rubén Leñero, donde lamentablemente fallecieron”, añade el informe.

“Acudió también personal de la SGIRPC, sin embargo, se les negó el acceso debido a que se trataba de un evento privado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades. El Director Responsable de Obra y el Responsable Oficial de Protección Civil, contratados por los organizadores del evento, deberán someterse a dicha investigación”, complementa.

También se comenzaron a circular en redes imágenes de una ambulancia de la SEMEFO en una de las entradas del festival para trasladar los cuerpos de fallecidos e incluso circularon imágenes de un par de miembros de la SEMEFO junto a la estructura caída.

La contradicción de los hechos radica también en el comunicado que dio a conocer el IMSS en sus redes sociales en donde distingue los siguientes puntos:

Paramédicos de la empresa contratada por los organizadores del evento, brindaron atención médica a un hombre y una mujer por Traumatismo Craneo Encefálico (TCE) y diferentes fracturas en el lugar del colapso

Ambas personas recibieron reanimación cardiopulmonar (RCP) con el fin de recuperar los signos vitales

Fueron trasladadas en la unidad de dicha empresa al Hospital General “Dr. Rubén Leñero” IMSS Bienestar como prioridad donde llegaron sin signos vitales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, abrió una carpeta de investigación para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes

Tragedia en el AXE Ceremonia Momento en que el público trata de ayudar a quitar la estructura de las víctimas. (ESPECIAL X)

Algunos de los asistentes también dieron a conocer su testimonio en redes sociales como el perfil @tinyhotopicbich: “Tristemente me tocó ver el momento exacto del accidente en el parque bicentenario y es sorprendente como habiendo a metros de distancia un stand de emergencias, fue la misma gente del festival quien tuvo que reaccionar e ir a ayudar a quienes perdieron la vida por una negligencia”, publicó en su cuenta horas más tarde.

Durante el proceso en que se atendió el incidente el festival se llevó a cabo con normalidad. Alrededor de las 18 horas se escuchaba a Ralphie Choo en el escenario American Eagle y se alistaba la presentación de Magdalena Bay para el escenario principal a las 18:30 horas. En redes sociales ya se daba a conocer la situación del incidente en donde se reportaron únicamente como heridos.

EL INCIDENTE CON PERIODISTA DE CRÓNICA

El autor de este texto se acercó al lugar del incidente en busca de clarificar en primer lugar la identidad de las víctimas y en segundo buscar algún indicio de que sea lesión y no deceso. Las autoridades de la Policía Bancaria e Industrial que custodiaban impidieron la toma de imágenes y se acercaron a amedrentar y acorralar al periodista quien iba acompañado con otros reporteros y fotógrafos de otros medios, así como amigos que iban a disfrutar del evento.

Quien escribe este reportaje se identificó como periodista mientras el personal de seguridad lo rodeo:

Déjanos hacer nuestro trabajo - dijo el policía.

Yo también estoy haciendo el mío, debemos clarificar lo que pasó. - Fue la respuesta de este periodista.

Acto seguido se escuchó la orden sacar de las instalaciones al periodista, quien pidió contactar al jefe de prensa del festival quien fue el que concedió las acreditaciones para la cobertura del evento. “Te tenemos que sacar”, dijo uno de los policías sin dar explicaciones.

Tragedia en el AXE Ceremonia El público general vio la presencia de la SEMEFO. (Adrián Contreras)

Luego de que a un servidor lo tomaron como criminal, los periodistas y civiles trataron de impedir y sacar testimonio de video sobre el abuso de autoridad. Uno de sus acompañantes, fotógrafo quien no estaba acreditado y que iba solo a disfrutar el festival, dijo que se llevaban al periodista porque posiblemente estuvieran ocultando algo, lo que provocó que también a él lo agarraran y lo sacaran de las instalaciones.

Quien escribe este texto iba custodiado por dos policías, quienes le pidieron su nombre y él replicó pidiendo el suyo. Uno respondió a Juan Carlos y otro a Enrique Ramírez. El periodista llevaba las manos en alto a la altura de los hombros en símbolo de no poner resistencia y el que se hizo llamar Juan Carlos le dijo “baja las manos, se ve mal”. “Pero es que no estoy haciendo nada malo”, replicó el periodista. “Mejor bájalas antes de que te pase algo”, dijo el policía. “Pero si no estoy poniendo resistencia”, contestó.

De pronto el policía intentó meter la mano a la bolsa del pantalón del periodista y cuando este bajó los brazos para evitar que lo sacara, el policía le dobló el brazo hacia atrás con fuerza y lo sometió sin dejarle decir una palabra más y aplicando fuerza excesiva por momentos. La salida se dio por toda la parte a espaldas de donde se localizaba el escenario principal y miembros del staff fueron testigos del acto de violencia.

Una vez llegada la salida, el periodista de este medio fueron despojados de las acreditaciones de prensa las cuales cortaron con una navaja y antes de dejarlos fuera del Parque Bicentenario los revisaron: “Checa su mochila por si tiene algo”, dijo uno de los policías. Tras la revisión los dejaron libres al periodista y Edgar Sagra, quien trató de defenderlo y que publicó en redes sociales el abuso de autoridad al momento de que fueron liberados.

Los fotógrafos fallecidos en el AXE Ceremonia Citlali Berenice Giles Rivera de 28 años y Miguel Ángel Rojas Hernández de 26. (ESPECIAL)

El periodista llamó a su medio y contactó al jefe de prensa de la empresa Hits Futuros, quien dio acreditaciones a medios en el festival, para contar lo sucedido y quien buscó resolver la situación haciendo reingresar a los afectados por la policía.

El proceso de reingreso tardo alrededor de una hora aunque personal de seguridad del Parque Bicentenario alargó el proceso entre llamadas y reportes por radio. El periodista de este medio pudo volver a las instalaciones y hablar directamente con el encargado de prensa y hablar de lo sucedido quien mostró apertura para hacer un reporte sobre las acciones de las autoridades.

“UNA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS”

Hasta antes del suceso el reporte oficial era que las víctimas de la caída de la estructura eran lesionados, cuando el periodista de este medio pudo reingresar en redes sociales ya circulaba la noticia del deceso. Cuando se habló con el jefe de prensa no se notificó la identidad de los afectados, que eran compañeros fotógrafos

“Pese a que los compañeros fallecidos tenían pulseras de acreditación de prensa nadie nos informó nada. Ni en el área de prensa del festival ni personal. Pregunté a un policía de la SSC de la CDMX y dijo que no tenían ningún reporte en ese sentido”, publicó Adriana Gochez, reportera del periódico La Razón.

Parcels en el Festival Ceremonia Las autoridades no habían dado informe cuando salió la banda. (Adrián Contreras)

Para cuando ocurrió el reingreso de este periodista el festival seguía su curso con normalidad. Había terminado la participación de Magdalena Bay en el escenario principal. Los organizadores del festival ya tenían conocimiento del estado de salud de las víctimas y no habían lanzado un comunicado al respecto: “Pese a la gravedad del accidente, el festival no emitió un comunicado hasta horas después”, dice Gochez.

“Oléeeeee, gracias @ralphiechoo x existir” y “los atardeceres son hermosos pero no más que ustedes ahora sí, saquen las chamarritas que viene el frío”, fueron mensaje que circulaban en el Instagram del festival sin decir nada más. En el escenario American Eagle se presentaba Hanumankind y en los pasillos el público comentaba el incidente y se circulaban las publicaciones de redes sociales.

Cuando tocaba Parcels alrededor de las 20:30 horas se dio a conocer un reporte de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmando los decesos afirmando en un comunicado que “estos lamentables hechos fueron resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo”. Aún no se daban a conocer las identidades de los fallecidos.

La Fiscalía de la capital ha abierto una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades: “Cabe señalar que se trata de un evento privado, por lo que el director responsable de obra y el responsable oficial de protección civil contratados por los organizadores deberán someterse a la investigación que encabeza la Fiscalía”, apuntó la Secretaría de Riesgos.

Un poco después, mediante un comunicado, la alcaldía dirigida por el panista Mauricio Tabe ha afirmado que sus equipos supervisaron el lugar el viernes y que “dichas grúas no estaban instaladas en el lugar”.

Tragedia en el AXE Ceremonia Peritos de la SEMEFO en el lugar del incidente. (Adrián Contreras)

“Fue una decisión de última hora por parte de los organizadores privados instalarlas hoy durante el concierto, lo que derivó en el colapso. Este incumplimiento, que nunca fue informado a la alcaldía en el programa especial, es la razón de la suspensión”, publicaron.

“SE HA DETERMINADO SUSPENDER LAS ACTIVIDADES”... PERO SIGUIERON

Tal y como comenta Adriana Gochez “padres de asistentes al festival supieron del accidente a través de las noticias o redes sociales. Preocupados comenzaron a intentar contactar a sus hijos (...) Asistentes al festival se enteraron del accidente, ya sea por redes sociales o porque algún familiar se comunicó”.

Aún así el festival siguió su curso. Parcels se presentó entre las 20:25 y 21:40 horas. En ese lapso se dio a conocer el comunicado de la alcaldía Miguel Hidalgo: “debido a las ráfagas de viento presentadas la tarde de este sábado, colapsó una estructura no contemplada en el programa especial del concierto AXE Ceremonia 2025, un evento privado llevado a cabo en el Parque Bicentenario”, comienza el texto.

“Por ello, se ha determinado suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos, los cuales son atribuibles exclusivamente a los organizadores privados del evento”, añade.

De acuerdo con la alcaldía Miguel Hidalgo se señala que “la causa de la suspensión radica en la instalación de grúas omitidas por los organizadores en el programa especial entregado a las autoridades. Dichas grúas no fueron notificadas ni presentadas durante la inspección realizada el viernes por la alcaldía”.

Tomorrow X Together en el Festival Ceremonia El público disfrutó del evento a pesar de la tragedia. (Adrián Contreras)

“Al momento de la revisión el día de ayer, dichas grúas no estaban instaladas en el lugar. Fue una decisión de última hora por parte de los organizadores privados instalarlas hoy durante el concierto, lo que derivó en el colapso que lesionó a dos personas, quienes lamentablemente perdieron la vida tras ser trasladadas al hospital Rubén Leñero. Este incumplimiento, que nunca fue informado a la alcaldía en el programa especial, es la razón de la suspensión”, indicó la demarcación.

El impacto de la noticia aumentó y Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó a través de X: “Mi solidaridad con familiares y amigos de las personas que desafortunadamente perdieron la vida tras el accidente”.

Asimismo, agradeció “la rápida y eficiente respuesta del personal de la Policía Bancaria, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que actuaron con diligencia para asegurar la zona y solicitar atención médica inmediata”.

La funcionaria añadió que “estaremos pendientes de las investigaciones correspondientes de la @FiscaliaCDMX para determinar responsabilidades”. El festival continuó con la presentación de Tomorrow X Together entre las 21:30 y 22:40 horas sin ningún cambio ni aviso.

MODELO DE LA MISMA ESTRUCTURA ESTUVO EN OTRO ESCENARIO

En las redes sociales del festival publicaron: “viral en tiktok y en nuestros coras ⚡️ @artemas___” y luego “que bella @magdalenabay”, sin un indicio de pronunciarse por el deceso de las víctimas aún sin ser identificadas públicamente.

Natanael Cano en el AXE Ceremonia El cantante tocó cuando ya se había cancelado el evento. (Adrián Contreras)

El evento siguió también y se realizó como marcaba el programa con la presentación de Natanael Cano en el escenario principal cantando corridos tumbados y con miles de fanáticos disfrutando del show aún ya con la noticia de la tragedia muy comentada. Su presentación se dio entre las 22:40 y 00:10 minutos del domingo. Fue en ese lapso, horas después del incidente que el festival AXE Ceremonia reaccionó en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de las dos personas que resultaron heridas durante el incidente ocurrido el día de hoy. Nos duele inmensamente esta pérdida. Estamos contactando a sus familiares para acompañarlos en este momento tan difícil y brindarles todo nuestro apoyo y solidaridad”, publicaron cerca de la medianoche sin manifestar alguna acción más.

A las 23:40 salió al escenario American Eagle la cantante británica Charli XCX. Tocó su set completo hasta las 00:45 horas. “El festival no se suspendió en ningún momento para revisar si todas sus estructuras estaban bien colocadas”, publicó Gochez y una usuaria del festival también hizo la observación en redes: “La estructura que tiró el viento y mató a 2 personas en @AXECeremonia es igual a una que estaba en el escenario American Eagle donde estuvo Charly XCX”, publicó en redes sociales una usuaria.

Fue hasta pasada la medianoche cuando circularon en redes sociales las identidades de Citlali Berenice Giles Rivera de 28 años y Miguel Ángel Rojas Hernández de 26.

Charli XCX en el Festival Ceremonia En el escenario de la cantante había una estructura del mismo modelo que la tragedia. (Adrián Contreras)

“Buscamos a nuestro compañero Miguel Ángel Rojas Hernández. Fotógrafo en el AXE Ceremonia”, publicó a las 00:07 horas la cuenta de X, Nosotras tenemos otros datos. “No sabemos el nombre de la compañera que trasladaron, solo sabemos que tiene 27 años, femenina”, añade el mensaje.

“No buscamos a los culpables, buscamos a nuestros compañeros. Podríamos ser nosotras”, complementó el mensaje.

A la 1:05 de la mañana en el perfil de X, Scarlet RV se publicó el nombre de la segunda víctima con su imagen: “Ella es Berenice Giles Rivera y es la fotógrafa que falleció en el #AXECeremonia en Parque Bicentenario. Por favor ayuden a contactarlos con familiares, es urgente”, añade. El festival nunca dio a conocer las identidades de las víctimas.

La mañana de este domingo el festival AXE Ceremonia dio a conocer un comunicado más: “A raíz del lamentable incidente ocurrido el día de ayer, les informamos que se ha determinado suspender las actividades programadas el día de hoy siguiendo los lineamientos de las autoridades correspondientes”.

“Toda nuestra solidaridad y apoyo a su familias y seres queridos en este doloroso momento. Los reembolsos serán realizados automáticamente a través de Ticketmaster, quien está informando sobre el proceso a través de sus canales”, dice el texto.

Ante la indignación por la forma en que se procedió ante el incidente se convoca a una velada y protesta este domingo a las 17:30 en el Parque Bicentenario.