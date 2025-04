‘Valiendo madres’: Una historia de amistad entre mujeres que busca romper estigmas

Fotograma de Valiendo Madres Las cuatro protagonistas. (CORTESÍA )

Llega a Prime Video la serie Valiendo madres basada en el libro de la autora argentina Erika Halvorsen, What’s Up Mamis, el cual relata la forma en que cuatro amigas se relaciona entre ellas, se cuida, se pelea y, sobre todo, sobrevive en un mundo que parece desear siempre tener a las mujeres enfrentadas unas a las otras.

En Crónica Escenario tuvimos la oportunidad de charlar con sus cuatro protagonistas, Marcela Guirado, Lidia San José, Verónica Bravo y Paola Fernández, quienes nos platicaron sobre su sentir sobre esta serie sobre la relación entre amigas.

¿Qué significa para ustedes estar en una serie donde ustedes son las protagonistas, donde las mujeres son las que mandan lo que está pasando?

LIDIA: Creo que por suerte los tiempos han cambiado y ya las mujeres empezamos a contar historias. No somos cosificadas o con personajes planos que no cuentan nada. Y sobre todo, somos mujeres que no estamos en los 20, antes era la única edad a la que te daban protagonistas, ahora yo estoy haciendo mis personajes más interesantes, tenía 40 cuando hice esta serie y además es una persona sexual

O sea, me encanta de repente estar “cosificada”, sexualizada, a los 40, no a los 20, que creo que marca la diferencia porque también las mujeres pasadas a los 30 nos sigue interesando el sexo, tenemos mucho más cosas que contar que a los 20, por lo que me parece que este tipo de proyectos son necesarios, es maravilloso que nos hayan dado el espacio, tener personajes tan completos y tan diversos en las edades en las que ya tenemos cosas más interesantes que contar.

MARCELA: Que explora la feminidad desde tantas aristas distintas. Siento que el universo de una mujer abarca tantas cosas más allá de la maternidad y que se representan en cada uno de los distintos personajes que hay en la serie, me parece importante que mostremos historias en las que no siempre las mujeres están orbitando alrededor del hombre.

Tenemos conflictos propios, complejidades que nos aquejan todos los días y que creo que me encanta también que resuelvan sus conflictos entre ellas, de la mano, juntas, que se apoyen entre ellas para resolverlos, eso es muy bonito también, como desmitificar esta cosa de que las mujeres siempre nos peleamos y nos arañamos entre nosotras, también hay una hermandad real en la que nos apoyamos y que es sumamente sanadora.

VERÓNICA: Sí, y yo quisiera agregar que también es universal, como los dilemas de las mujeres, o sea, me encantaría invitar a todo el público del sexo masculino en general, a que vieran la serie y se atrevieran también a identificarse con ellas, porque siento que son personajes que antes que ser mujeres son personas, y eso es muy bonito de ver en pantalla y de poder interpretar.

PAOLA: A mí desde que me llegó el casting me emocionó mucho, porque justo como dice Marce, creo que estamos acostumbrados a ver proyectos, al menos hablando en México, que la mujer es la acompañante, la novia tóxica, pero casi toda la historia es alrededor del hombre, entonces creo que era una serie muy necesaria y también me encanta que no es políticamente correcta como la mayoría de proyectos que he visto. Habla de una realidad que ya era necesaria.

Marcela, un personaje que tiene que afrontar una situación complicada con su pareja, pero no te cortas las venas por lo que está pasando. ¿Qué tan importante es mostrar este tipo de actitudes en las series actuales?

MARCELA: Creo que parte de la virtud de Paloma es eso que mencionas, que es que no se queda quieta y va y resuelve y se mueve y actúa, pero al mismo tiempo es parte del conflicto que generó esta fragilidad en su matrimonio, que es que no pausa, no sabe parar. justamente representa a esa madre que quiere hacerlo todo al mismo tiempo y que termina flaqueando en un área u otra de su vida.

No creo que puede ser visto como una virtud eso de “tú todo lo puedes y ser exitosa en esto” y la realidad es que es una idea que nos hemos comprado mucho como mujeres pero que también puede hacernos mucho daño porque creo que tenemos que aprender a pausar y a priorizar, si no ahí tenemos al personaje de Paloma que sufre las consecuencias con esta fragilización de su matrimonio, así es que bien puede verse como una virtud pero al mismo tiempo puede ser algo bastante dañino visto desde otro punto de vista.

Verónica un ama de casa que está luchando porque su pareja le preste atención, algo que atraviesa a las mujeres todos los días sin importar el estrato social, sin importar belleza física, ¿cómo afrontas este tipo de personajes y lo llevas con esta gracia que tienes en pantalla?

Me entusiasmó mucho poder ser esta mujer por un rato. Siento que sí, que es una problemática a la que nos enfrentamos muchas en distintos momentos de la vida, siento que es un problema muy complejo. No quiero decir que los hombres sean la raíz de todos los problemas del mundo, solo de algunos.

Si bien no hay falta de comunicación en la pareja, no creo que sea solamente culpa del personaje masculino en este caso, creo que también tiene que ver con la falta de conexión y comunicación que tiene Majo misma con ella misma y no saber bien qué quiere y qué necesita y, entonces, todo lo somatiza y trata de llamar la atención con su salud, cuando en realidad lo que quiere es que la amen y que sientan pasión por ella y creo que es algo que tiene que empezar por ella misma.

Pero pues es que está metida en un sistema en el que no se le enseñó eso tampoco, no se le habilitó a desarrollar esa sensibilidad. Entonces me parece que la serie logra muy bien, con humor, retratar el dilema y me parece que también invita a reflexionar más allá de lo que logramos decir en la serie, como que lo que te deja es que tú le des vueltas y que si te identificas con con esto o con alguna característica de los distintos personajes, que te atrevas a darle la vuelta y tú reflexionar al respecto.

Como que la serie pone las preguntas sobre la mesa y no juzga como dice Marce, tampoco del todo lanza respuestas, es como todo esto pasa, a veces está jodidísimo, a veces hay aliadas en el camino y eso lo hace más divertido, pero sí, siento que es un retrato, nada más.