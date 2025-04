El Papa Francisco en el cine: Películas y documentales sobre su vida

Películas y documentales sobre el Papa Francisco La vida y obra del primer papara latinoamericano de la historia inspiró múltiples producciones en forma de películas y documentales.

Este lunes 21 de abril falleció el Papa Francisco después de 13 años de estar al frente de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio, quien ha sido el primer y único Papa latinoamericano en la historia, deja un legado cómo líder espiritual y religioso para millones de creyentes, quienes vieron en él un mensaje de transformación y reconciliación. Su liderazgo y visión quedaron plasmados en diferentes producciones cinematográficas que relatan su vida antes y después de asumir como Sumo Pontífice. Estas son algunas de ellas.

Los Dos Papas (2019)

Esta película basada en la historia real, dramatiza las conversaciones entre Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio previo a la sucesión que hicieron tras la renuncia de Joseph Ratzinger. De forma paralela cuenta los pasos de Francisco en Argentina y lo que vivió durante la dictadura militar en la década de 1970. En estas pláticas, debaten sobre la Iglesia, la fe y las controversias del mundo actual.

Protagonizada por Anthony Hopkins como Benedicto XVI y Jonathan Pryce como el cardenal Jorge Bergoglio, esta cinta recibió tres nominaciones al Óscar.

Disponible en: Netflix

Amén: Francisco Responde (2023)

En este documental, el Papa Francisco se reúne en el Vaticano con 10 jóvenes de diferentes partes del mundo para hablar sobre temas como el aborto, la homosexualidad, migración, guerra, los sacerdotes pederastas y otras religiones. Durante varios momentos íntimos, Francisco muestra su visión sobre la fe y la Iglesia Católica en un mundo donde el número de creyentes va a la baja.

Disponible en: Disney+

En sus Propias Palabras: El Papa Francisco (2021)

En este episodio documental de la serie In Their Own Words, emitido por PBS en julio de 2021, se examina la trayectoria religiosa de Jorge Mario Bergoglio mediante entrevistas y archivos personales con una duración de 52 minutos. El programa profundiza en sus experiencias previas al papado y en las influencias que moldearon su visión pastoral, contextualizando sus mensajes de humildad y cercanía.

Disponible en: PBS

Papa Francisco: Un hombre de Palabra

Dirigido por Wim Wenders, este largometraje combina planos del pontífice dirigiéndose directamente a cámara con escenas que ilustran problemas globales como la pobreza, la migración y la crisis climática. Coproducido entre Suiza, Italia, Francia y Alemania, se estrenó en el Festival de Cannes de 2018 y adopta un estilo minimalista que refleja la llamada del papa a la sencillez.

Disponible en: Netflix

The Letter (2022)

Presentado por YouTube Originals, este documental narra el origen y el impacto de la encíclica Laudato Si mediante reflexiones del papa Francisco y testimonios de defensores medioambientales de distintos continentes. Dirigido por Nicolas Brown y producido por Off The Fence Productions, tuvo su premiere en el Vaticano el 4 de octubre de 2022 con la participación de altos representantes del IPCC y del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.

Disponible en: YouTube y Apple TV

Francisco: El Papa del nuevo mundo (2013)

Este documental de 51 minutos, producido por los Caballeros de Colón, traza la vida de Jorge Mario Bergoglio desde sus orígenes en Buenos Aires hasta su elección como el primer papa jesuita y latinoamericano. Se rodó parcialmente a pie de calle en la capital de Argentina e incluye entrevistas con colaboradores cercanos, amigos de juventud y el biógrafo oficial del pontífice, ofreciendo una visión íntima de su personalidad y compromiso social.

Disponible en: Amazon Prime Video y Apple TV