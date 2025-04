El K-drama que todos están viendo: ¿De qué trata Si la vida te da mandarinas?

"Si la vida te da mandarinas" el K-drama que la está rompiendo en Netflix Crédito: Especial

En el vasto universo de las series coreanas, una nueva joya ha emergido para capturar la atención y el corazón de la audiencia global: “Si la vida te da mandarinas” (When Life Gives You Tangerines).

Esta producción de 16 episodios, disponible en Netflix desde marzo de 2025, ha sido aclamada por su narrativa emotiva y actuaciones destacadas, marcando el esperado regreso de las estrellas IU y Park Bo-gum.

Una historia de amor y resiliencia

Ambientada en la década de 1950 en la pintoresca isla de Jeju, Corea del Sur, la serie narra la vida de Oh Ae-sun (interpretada por IU), una joven rebelde y apasionada por la poesía, que lucha contra las limitaciones impuestas por la pobreza y las normas sociales de su época. A su lado está Yang Gwan-sik (Park Bo-gum), un hombre leal y trabajador, cuya devoción por Ae-sun trasciende las adversidades.

A lo largo de los episodios, la trama explora las vicisitudes de sus vidas, desde la juventud hasta la adultez, mostrando cómo su amor y determinación los ayudan a enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio.

Producción y elenco

La serie es dirigida por Kim Won-seok y escrita por Lim Sang-choon, conocidos por su habilidad para crear historias conmovedoras y personajes entrañables. El elenco incluye a Moon So-ri y Park Hae-joon, quienes aportan profundidad y matices a la narrativa.

"Si la vida te da mandarinas" Crédito: Netflix

“Si la vida te da mandarinas” ha sido comparada favorablemente con dramas clásicos como Reply 1988, destacando por su capacidad para evocar nostalgia y retratar con autenticidad la vida cotidiana en Corea del Sur. La serie ha sido elogiada por su guion sensible, dirección artística y la química palpable entre los protagonistas.

La serie está disponible en Netflix, permitiendo a los espectadores de todo el mundo sumergirse en esta emotiva historia de amor, lucha y esperanza.