Pedro Pascal, conmovido al recordar la escena de su muerte en “The Last of US”

Pedro Pascal Y Bella Ramsey compartiendo sus pensamiento del segundo episodio (Captura de pantalla de YouTube/Max )

En un video publicado por la plataforma de streaming “Max” en Youtube, el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey compartieron un momento emotivo al recordar las grabaciones del segundo episodio de la serie “The Last of Us”, donde muere su personaje “Joel”.

“Fue increíblemente conmovedor”, comentó Pascal al borde del llanto a su coprotagonista Bella Ramsey.

La muerte de Joel es algo que los fans de la franquicia de PlayStation ya esperaban, aunque se desconocía el desenlace sobre el destino de su personaje debido a que el videojuego de donde se adaptó la historia de esta segunda temporada fue lanzado en 2020. En esta historia veríamos este suceso como modo de venganza de “Abby”, quien de manera cruda asesina al personaje con un palo de golf.

“Fue muy duro. No esperaba que todos se acercaran alrededor”, dijo el actor sobre su experiencia al grabar la escena donde conmovido, de pronto se le cortó la voz, pero enseguida Ramsey se acercó a él para abrazarlo y con un mensaje consolador le expresó que “fue realmente triste”.

The Last of Us se estrenó el pasado 13 de abril con la confirmación de una tercera temporada en desarrollo.