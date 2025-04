¡YouTube está de fiesta!, celebra sus primeros 20 años

Este 23 de abril Youtube cumple 20 años de existencia Crédito: Cortesía

La plataforma de videos YouTube se encuentra de plácemes con la celebración de sus primeros 20 años, en el que sin imaginarse lo que sucedería desde la aparición de su primer video, se convirtió en un referente para todas las personas, principalmente para los creadores de contenido, toda la industria de la música y entretenimiento en general.

Desde aquel entonces se han subido más de 20 billones de videos a la plataforma, incluyendo miles de millones de horas de música, Shorts, podcast y más. No solo ha sido un escenario de videos virales, también se ha convertido en un archivo de la historia contemporánea y lo que parecía una página de mera diversión, se ha convertido en un epicentro cultural, fuente de información y también de negocio, marcando la transformación en el panorama del entretenimiento y la cultura digital del país.

YouTube ha experimentado una reinvención global y local durante 20 años. Factores clave en este proceso incluyen la profesionalización de los creadores, el crecimiento global de la música mexicana y el aumento de contenido de alta calidad.

En mayo del 2024 se convirtió en el dispositivo con mayor crecimiento a nivel mundial, los espectadores ven diariamente más de mil millones de horas de contenido de YouTube en televisores, logrando crear una experiencia televisiva para una nueva generación.

¿Cuál fue el primer video en la plataforma?

Este video lleva por nombre Me at the Zoo, mismo que se subió en 23 de abril del año 2005, con tan solo unos segundos de duración, marcó un hito para la creación de todos los contenidos que vinieron después. Fue así como, siguió pasando el tiempo y a principios del año 2010, comenzó el tema de la viralización, volviéndose parte de la cultura digital.

El primer video viral mexicano, “La caída de Edgar” subido hace 18 años, tiene más de 85 millones de visualizaciones y generó memes y frases que aún persisten. YouTube actualmente impulsa tendencias y comunidades de fans, ofreciendo contenido en varios formatos, desde videos on demand, pasando por Shorts o transmisión en vivo.

YouTube es un formato para todas las voces, el cual ha ido evolucionando al paso de los años, y teniendo en su andar, coberturas que son parte de la historia, como elecciones y los Juegos Olímpicos en París 2024.

Esto ha facilitado la evolución del consumo de entretenimiento, permitiendo a creadores y medios tradicionales ofrecer contenido personalizado y la reciente implementación de la IA sigue potenciando a los creadores para llegar a más personas.

Asimismo, se presenció el auge de creadores de contenido como Yuya, Werevertumorro, Luisito Comunica y más, quienes enseguida conectaron con la audiencia joven, redefiniendo la creación de contenido. Por otro lado, los artistas nacionales han encontrado en YouTube un escaparate ideal, globalizando la música mexicana y destacando la imagen de talentos como Thalía, Yuridia, Los Ángeles Azules, Carlos Rivera, Christian Nodal, Peso Pluma y muchos más.

Este ha sido el paso que ha tenido la plataforma durante sus primeras dos décadas, y aún falta mucho por contar.