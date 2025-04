Lady Gaga en México 2025: Así fue su explosivo concierto en el Estadio GNP Seguros

Lady Gaga en su concierto en el estadio GNP este 26 de abril Foto: Cortesía

Uno de los conciertos más esperados de este 2025 finalmente arribó al Estadio GNP Seguros, la presentación de la estrella pop más aclamada de los últimos tiempos: Lady Gaga. La euforia comenzó desde tempranas horas tras su llegada a la Ciudad de México, cientos de fans se concentraron a las afueras del hotel donde se hospedaría la cantante, esperando poder verla por algunos instantes.

El efecto Lady Gaga comenzó a sentirse desde tempranas horas a la espera del primero de dos conciertos en dicho recinto, donde miles de fans con pancartas, y accesorios que portaban el nombre o imagen de la cantante, hasta múltiples vestuarios meramente llamativos, esperaban con emoción poder escuchar a la estadounidense y corear cada uno de sus éxitos.

Después de más de diez años desde su última presentación en México, Lady Gaga regresa con mucha más fuerza que nunca, con uno de los espectáculos más llamativos de su carrera, al cual ha llamado Viva la Mayhem. Los gritos no cesaron en ningún momento por parte de los más de 60 mil asistentes que se dieron cita en esta primera noche.

El escenario comenzó a cimbrar y encender las luces en tonalidades rojas pasadas las 21:00 horas, donde en medio del escenario apareció una jaula, dentro de ella y enfundada en un traje rojo con picos en el cuello y luciendo una cabellera en color negro, se hacía presente Gaga, causando los gritos eufóricos del público y listos para comenzar la noche con “Bloody Mary”, seguida de “Abracadabra”.

Una artista completa en todos los sentidos, cantante, compositora y además, fanática de tocar el piano, elementos que combinó en su espectáculo, mismo que fue dividido en cuatro bloques, y de los primeros temas en sonar fueron “Judas”, “Scheibe”, “Garden of Edén” y “Poker face”, set que llamó Of velvet and vice.

Una energía inexplicable era la que todos los presentes sentíamos, es una mujer que impone y ofrece un show de calidad, baile, espectáculo y más. Llegó el momento de And she fell into a gothic dream, y como su nombre lo dice, una gótica en el escenario para cantar “Perfect celebrity”, “Disease”, “Paparazzi”, “Alejandro” y “The beast”.

Ahora con un vestido blanco y dentro de un balcón, donde ondeaba la bandera de México; la cantautora aprovechó para leer una carta dirigida a nuestro país: “A todos mis hermosos pequeños monstruos, es un honor estar esta noche y que hayan elegido pasar la noche aquí conmigo. La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón, es donde termine mi primera gira en estadios”.

Continuó, “Nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera, estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, solo que esta vez no es el final, sino el principio”, palabras que ofreció completamente en español, causando aún más la emoción de sus fans.

The beautiful nightmare that knows her name y To wake her is to lose her, fueron parte del tercer y cuato acto, donde cimbraron canciones como “Killah”, Die White a smile”, “Shadow of a men”, Shallow” y más.

“Gaga, Gaga, la reina es Lady Gaga”, fue la porra que por múltiples ocasiones fue coreada por todos sus fanáticos. Acompañada en todo momento de sus bailarines y con vestuarios exuberantes, Gaga se convirtió en la reina de la noche, despidiéndose con mucha alegría al filo de la media noche con sus éxitos “Vanish into you” y Bad Romance”.