Maná no entró al Salón de la Fama del Rock

La banda mexicana Maná no logró su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en la votación 2025. Sin embargo, para sus integrantes, la nominación marcó un gran avance al ser la primera agrupación de rock en español en ser nominada.

Fernado Olvera, vocalista de Maná, expresó su gratitud hacia la institución por la oportunidad: “Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”, declaró. El cantante también destacó que el mayor premio para la banda siempre ha sido su público: “Verlos cantar, verlos bailar, ver la alegría, cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande de la banda”.

Cabe destacar que Maná no fue la única agrupación en no conseguir su lugar en esta edición. Phish, Oasis, Mariah Carey, Billy Idol y Joy Division + New Ordertambién quedaron fuera de la lista final.

Los artistas que sí fueron considerados para el Salón de la Fama fueron aquellos grupos de diversos géneros que han dejado una huella profunda en la historia de la música. Entre los inducidos se encuentran:

Chubby Checker

Joe Cocker

Bad Company

Cyndi Lauper

OutKast

Soundgarden

The White Stripes

Warren Zevon

Salt-N-Pepa

La nominación de la banda fue un avance importante para futuras generaciones de artistas latinos, gracias a la visibilidad que tuvo la banda jalisciense en este proceso podría impulsar a otros exponentes del rock en español y la música latina que aspiraran a ese reconocimiento.