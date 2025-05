La novia de Liam Payne podría reclamar la herencia del cantante

Kate Cassidy, la última pareja del exintegrante de One Direction, Liam Payne, podría tener derecho a una parte de la herencia que dejó el cantante, que falleció en octubre del 2024 a los 31 años.

De acuerdo a expertos legales, explican que Cassidy, que no figura en el testamento, debido a que no hubo uno escrito por él antes de su repentina muerte, su vínculo emocional y dependencia económica podrían permitirle presentar un reclamo legal bajo la legislación vigente de Reino Unido. Sin embargo, cabe destacar que la familia de Payne no se encuentra muy conforme con la decisión, pues teme que se quede con la mayoría del dinero destinado al hijo del cantante.

Lo último que se supo debido a la ausencia del testamento fue que se administraría de acuerdo a las reglas de sucesión intestada. El patrimonio de Payne ascendía a £28,594,888. Tras reducir deudas y honorarios, el monto neto quedó en £24,279,728, equivalente a 32 millones de dólares americanos.

Bajo la ley británica, esta cantidad pasará íntegramente a su hijo Bear, de ocho años, fruto de la relación con la cantante Cheryl Tweedy, quien fue nombrada administradora temporal de la herencia.

Sin embargo, Kate Cassidy puede reclamar parte de ese dinero, si cuenta con pruebas contundentes como cartas escritas a mano que dieran pie a una confirmación de un matrimonio entre el cantante y ella, cartas con las que Cassidy sí cuenta. A pesar de ello, se comenta que es un proceso que resulta agotador emocionalmente y financieramente. A pesar de ello, todo indica que Kate no tiene intención de iniciar acciones legales.