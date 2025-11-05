Brendan Fraser y Rachel Weisz podrían volver a compartir pantalla grande (y química) en ‘La Momia 4′

Brendan Fraser y Rachel Weisz Deadline revela que los actores se encuentran en conversaciones para volver a sus icónicos papeles, Rick O'Connell y Evelyn Carnahan. (The Mummy 1999)

En el año 1999, llegó a cines una película que resucitaría la emoción de la aventura arqueológica vivida en la década de los 80s, con Indiana Jones.

No obstante, a finales del siglo XIX, la pantalla grande transportó al público hasta las ruinas de Hamunaptra, en el místico Egipto, donde un sediento mal amenazaba con despertar e infectar al mundo entero con una serie de plagas malignas que amenazarían la existencia de la humanidad.

Ante la inminente amenaza del mal, la inteligente y valiente arquéologa, Evelyn Carnahan, uniría fuerzas con el aventurero excoronel, Rick O’Conell, encargados de desentreñar los secretos de un antiquísimo libro y librar las trampas mortales de una tumba maldita para salvar el mundo.

La historia de acción arqueológica, vidas pasadas entrelazadas, misterio y romance cautivó al público en sus dos primeras entregas, éxito que fue grandemente influenciado por la química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz, cuya relación en pantalla quedó inmortalizada como una de las parejas más icónicas del cine.

Después de casi dos décadas sin ser compañeros en una entrega filmográfica, ambos podrían volver a compartir la aventura y el romance para ‘La Momia 4′.

¿Quién está detrás de ‘La Momia 4′?

La película tendrá como directores a Matt Berttinelli-Olpin y Tyler Gillet, quienes estuvieron detrás de éxitos como Boda Sangrienta y el renacimiento de la franquicia de terror Scream.

Los directores, quienes se han unido en un dúo conocido como Radio Silence, podrían retomar el clásico humor de las primeras dos entregas de la saga y sorprender al público con una ingeniosa nueva aventura.

Mientras tanto, el guión estará a cargo de David Coggeshall, quien ha trabajado en La Huérfana: El origen y Plan Familiar.

No obstante, Universal Pictures, el estudio detrás de las películas anteriores, no ha realizado ningún anuncio oficial acerca de ‘La Momia 4′ o el retorno de sus protagonistas originales.

¿Brendan Fraser y Rachel Weisz realmente podrían volver a ‘La Momia’?

De acuerdo con información de Deadline, Rachel Weisz y Brendan Fraser aún están en conversaciones para volver a sus icónicos personajes, pues no existe (por ahora...) ninguna confirmación oficial por parte de los actores.

Sin embargo, un post en la cuenta oficial de David Coggeshall por medio de la red social X, acrecenta la emoción y expectativa del retorno de la icónica pareja ficticia, ya que ha compartido el artículo de Deadline con el comentario: “el secreto ya se ha revelado”.

Cat's out of the bag, I guess :) https://t.co/rkch8hq9ab — David Coggeshall (@DavidCoggeshall) November 4, 2025

En el pasado, Brendan Fraser ha expresado su emoción por retornar al cazador de tesoros, Rick O’Conell, pues durante la promoción de su película The Whale, informó públciamente que “estaría abierto a hacerlo, si alguien encuentra la idea adecuada”.

Rachel Weisz, por su parte, ha mencionado lo cómoda que se sintió durante el rodaje de La Momia y La Momia Regresa, pues en compañía de Brendan Fraser, se sentía “increíblemente segura” a su lado.