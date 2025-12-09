Con el regreso de Phillip Rivers, así queda la lista de los jugadores más longevos en la NFL

Regreso de Phillip Rivers

Después de que Philip Rivers anunciará su retiro de la NFL, el ex mariscal de campo de los Indianapolis Colts se reunirá con su antguo equipo el martes para considerar un regreso posterior al desastre ocurrido durante el fin de semana.

¿Cómo va el equipo de los Colts en esta temporada?

perdieron su tercer entrenamiento consecutivo el domingo frente a Jacksonville Jaguars, así como a su mariscal de campo titular en Daniel Jones, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles por lo que no jugará el resto de la temporada.

¿Porqué quieren los Colts para traer de regreso a Phillip Rivers?

Con los playoffs de la NFL acercándose rápidamente, el equipo ahora esta considerando traer a Rivers, el postrer mariscal de campo que los llevó a la postemporada. Si bien Rivers jugó por última vez en 2025 y aunque se retiró oficialemnte del fútbol americano recién en julio, y llevó a los Colts a playoffs con un récord de 11-5. A partir del martes se prevee que pueda participar en un entrenamiento para ver su condición y unirse al plantel del equipo.

Fuera del campo, Rivers se ha centrado en la vida de casa junto a sus 10 hijos que comparte con su novia de la secundaria, Tiffany Rivers, con quien se casó en 2001.

¿Cuál es la lista de jugadores más longevos de la NFL?

La NFL es un juego duro y violento, con ello la duración promedio de carrera en la NFL moderna es solo de 33 años en la liga. Por ello es tan impresionante ver estas leyendas de la NFL jugar hasta los 40 años.

George Blanda, QB/K

Edad: 48 años, 109 días

Equipos: Osos de Chicago, Colts de Baltimore, Oilers de Houston y Raiders de Oakland

Morten Anderson, K.

Edad: 47 años, 133 días

Equipos: Santos de Nueva Orleans, Falcons de Atlanta, Gigantes de Nueva York, Jefes de la ciudad de Kansas, Vikingos de Minnesota

Dato curioso: Anderson quería jugar hasta los 50 años. No firmó durante la temporada 2008, retirándose dos días después de haber superado a Blanda. Un equipo le ofreció un contrato a Anderson.

Adam Vinatieri, K

Edad: 46 años, 338 días

Equipos: Patriotas de Nueva Inglaterra y Colts de Indianápolis

John Carney, K.

Edad: 46 años, 173 días

Equipos: Buccaneers de Tampa Bay, Rams de Los Angeles, Chargers de San Diego, Saints de Nueva Orleans, Jaguars de Jacksonville, Jefes de Kansas City, Gigantes de Nueva York

Dato curioso: Cuando los Saints lo liberaron en 2009, Carney fue el último jugador activo de la NFL que jugó en los 80.

Gary Anderson, K.

Edad: 45 años, 170 días

Equipos: Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Tennessee Titans

Dato curioso: Tras su retiro, Anderson fue el último jugador activo de la NFL haber jugado para Chuck Noll, y fue el último jugador activo que nació en la década de 1950. También viajó desde Canadá cuando se unió a los Titanes.

Tom Brady, mariscal de campo

Edad: 45 años, 166 días

Equipos: Patriotas de Nueva Inglaterra, Bucaneros de Tampa Bay

Dato curioso: Perdió tres Super Bowls.

Ben Agajanian, K.

Edad: 45 años, 72 días

Equipos: Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Dons, New York Giants, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Green Bay Packers, Dallas Texans, Oakland Raiders, San Diego Chargers

Steve DeBerg, mariscal de campo

Edad: 44 años, 342 días

Equipos: San Francisco 49ers, Denver Broncos, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Atlanta Falcons

Dato curioso: Se retiró en 1993 solo para regresar en 1998 para unirse a los Atlanta Falcons, quienes llegaron al Super Bowl esa temporada.