Julio Iglesias lanza contundentes declaraciones tras ser acusado de agresión y abuso sexual

Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de agresión y abuso sexual: la verdad detrás del escándalo

Julio Iglesias, uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial, decidió alzar la voz tras ser acusado de abuso sexual ante la Fiscalía de España.

Durante una entrevista concedida a la revista “Hola de España”, el artista de 82 años afirmó que no considera que sea el momento adecuado para dar una declaración pública completa, pero aseguró que ya trabaja de la mano con su equipo legal para contar con una defensa sólida, con la cual “la verdad llegará muy pronto”.

Asimismo, Iglesias se dice convencido de que el proceso legal en su contra permitirá aclarar lo sucedido y dejar atrás cualquier duda sobre su versión de los hechos.

¿De qué acusan a Julio Iglesias y quiénes son las presuntas víctimas?

Las acusaciones contra Julio Iglesias fueron presentadas el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por dos exempleadas que trabajaban en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas en 2021.

Las denuncias incluyen:

Acoso sexual

Agresión física

Violencia psicológica

Abuso de poder

Tráfico de personas

Trabajo forzado

Violaciones de derechos laborales

Análisis médicos obligatorios, tales como pruebas ginecológicas y de infecciones de transmisión sexual sin consentimiento

Debido al impacto de la noticia, el gobierno español ha pedido que la investigación se realice conforme a la ley para evitar cualquier impunidad, mientras que algunas figuras públicas han expresado su apoyo a las víctimas. Al mismo tiempo, existen voces que defienden la trayectoria del artista y piden respetar la presunción de inocencia.