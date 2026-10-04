Rob The Devil presenta “Mick Jagger”, un sencillo que fusiona rap tumbado y house

Rob The Devil presenta "Mick Jagger" Fotos: Cortesía

La escena del rap mexicano sigue abriendo espacio a artistas que buscan ir más allá de las etiquetas. Uno de ellos es Rob The Devil, músico emergente de la Ciudad de México que presenta “Mick Jagger”, un sencillo que mezcla rap tumbado y house con referencias al rock clásico, la estética de los años setenta y la energía de la vida nocturna.

El lanzamiento marca una nueva etapa para el artista, quien apuesta por construir una identidad musical y visual propia a partir de distintos sonidos de la cultura urbana. Su propuesta transita entre el rap, el hip hop, el G-Funk, el trap y el boom bap, sin dejar de lado la influencia del rock and roll y la moda.

Más que mantenerse dentro de un solo género, Rob The Devil busca experimentar con ritmos y referencias que conecten con sus propios gustos musicales. Esa libertad creativa es uno de los elementos centrales de un proyecto que pretende crecer de manera orgánica y acercarse a nuevas audiencias.

¿Cómo suena “Mick Jagger”, el nuevo sencillo de Rob The Devil?

“Mick Jagger” combina elementos del rap tumbado con el house para crear una propuesta que remite a la energía de las estrellas de rock y a la atmósfera de la noche. La canción toma como referencia la actitud escénica asociada al rock clásico y la lleva a un terreno contemporáneo, marcado por los sonidos urbanos.

La elección del título también conecta con el imaginario de Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones y una de las figuras más reconocibles del rock internacional. En el caso de Rob The Devil, esa referencia acompaña una identidad que mezcla música, moda y una actitud despreocupada frente a las convenciones.

El tema forma parte de una búsqueda artística que no se limita a la canción. El músico también trabaja en el componente visual de su proyecto, con videoclips y contenidos que refuerzan la estética que quiere construir alrededor de su música.

Kid Pistola participa en la producción de “Mick Jagger”

Detrás del sencillo destaca la participación de Kid Pistola, productor y artista vinculado con Universal Music, quien aporta su experiencia y visión a la construcción sonora de la canción.

De acuerdo con la información del lanzamiento, Kid Pistola ha colaborado con exponentes de la escena urbana como Alemán, Neto Peña y Eletra Lamborghini. Su participación suma experiencia dentro de una industria en la que la combinación de estilos y la identidad sonora son elementos importantes para diferenciar una propuesta musical.

La colaboración también coloca el foco en el trabajo que existe detrás de una canción: además de la interpretación del artista, la producción ayuda a definir el carácter, el ritmo y la atmósfera de una pieza.

Un videoclip y una nueva etapa para Rob The Devil

El lanzamiento de “Mick Jagger” estuvo acompañado por una Release Party en la Ciudad de México, donde se presentó oficialmente el videoclip. El encuentro reunió música, imagen y una estética urbana inspirada en distintas referencias culturales.

A la velada asistieron personalidades de la escena creativa y musical como Nico Haza, Jota Moore, Ana Celeste, Kid Pistola y Macarena Oz. El evento también funcionó como antesala de la próxima presentación en vivo de Rob The Devil.

La apuesta audiovisual forma parte de una estrategia más amplia: desarrollar un universo artístico reconocible que acompañe las canciones y permita al público acercarse a distintas facetas del proyecto.

¿Qué sigue para Rob The Devil?

El artista trabaja actualmente en nuevas canciones, videoclips y contenidos para continuar desarrollando su propuesta. Su objetivo es conectar con más oyentes y llevar su música a diferentes escenarios, plataformas y públicos.

En un panorama musical donde conviven múltiples géneros y las fronteras entre estilos son cada vez más flexibles, Rob The Devil busca abrirse camino mediante la experimentación y una identidad que combina rap, referencias al rock y cultura urbana.

“Mick Jagger” funciona así como una muestra del rumbo que quiere explorar: una propuesta que no se conforma con una sola etiqueta y que utiliza la música y la imagen para construir una personalidad propia dentro de la nueva escena urbana mexicana.