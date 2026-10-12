Ana Gabriel anuncia conciertos en México con su gira “Claro de Luna 2027”: fechas y boletos

Ana Gabriel en el Auditorio Nacional. Ana Gabriel en el Auditorio Nacional. (Alejandra Miriel)

Ana Gabriel regresará a México en febrero de 2027 con su gira “Claro de Luna”, que tendrá presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. La cantante mexicana comenzará esta nueva etapa de su recorrido el 5 de febrero, en una serie de conciertos que promete reunir sus grandes éxitos con varias generaciones de seguidores y con los temas que la han posicionado como una exponente a nivel internacional.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la intérprete volverá a encontrarse con el público mexicano en tres de las principales arenas del país. La gira también contempla presentaciones en distintas ciudades de Sudamérica y Puerto Rico.

Ana Gabriel regresará con su gira "Claro de Luna 2027" Foto: Signia Live

¿Cuándo se presentará Ana Gabriel en México en 2027?

Las fechas confirmadas para los conciertos de Ana Gabriel en México son las siguientes:

Guadalajara: 5 de febrero de 2027, en la Arena Guadalajara.

5 de febrero de 2027, en la Arena Guadalajara. Ciudad de México: 11 de febrero de 2027, en la Arena CDMX.

11 de febrero de 2027, en la Arena CDMX. Monterrey: 20 de febrero de 2027, en la Arena Monterrey.

El recorrido nacional comenzará en Guadalajara y continuará en la capital del país antes de cerrar esta primera etapa mexicana en Monterrey. Para quienes planean asistir, es importante revisar los canales oficiales de venta y las condiciones de cada recinto antes de comprar sus entradas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Ana Gabriel?

De acuerdo con la información anunciada por los organizadores, la preventa exclusiva para las tres fechas se realizará los días 19 y 20 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas, para clientes con tarjetas de crédito de Banco Azteca.

La venta al público en general comenzará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos y en las taquillas de las respectivas arenas. También se anunciaron puntos de venta físicos adicionales:

Arena Guadalajara: El Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

Arena CDMX: El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Arena Monterrey: El Palacio de Hierro e Innovasport.

Bajo el nombre de Claro de Luna, esta nueva serie de conciertos busca celebrar ese vínculo entre la cantante y sus seguidores, con una propuesta centrada en la música, los recuerdos y las canciones que han marcado distintas etapas de sus vidas.