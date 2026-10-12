¿Diddy salió de la cárcel por problemas médicos? Esto se sabe de la situación actual del rapero

Sean "Diddy" Combs El rapero sufrió una lesión en prisión. (Wikipedia Commons)

Sean Combs, conocido como “Diddy”, sufrió un lesión en la cabeza por la que salió de prisión y está siendo tratado en un hospital. El rapero se encontraba detenido en la Institución Correccional Federal, Fort Dix (FCI Fort Dix) en Nueva Jersey por cargos de tráfico sexual a los que fue sentenciado en 2025.

¿Qué le pasó al rapero Diddy en prisión?

El rapero conocido como Diddy recibió una lesión en la cabeza en FCI Fort Dix. El incidente habría ocurrido durante la mañana del 10 de octubre y al cantante y productor se le traladó de la prisión a un hospital cercano para recibir atención. Según reportes de personas que estuvieron presentes, la lesión no fue de gravedad, puesto que Combs se encontraba consciente y podía hablar.

La noticia fue reportada por TMZ y confirmados por Deadline, quienes hablaron con Juda Engelmayer, representante del rapero.

“Estamos conscientes de los reportes que conciernen a a Sean Combs y estamos trabajando en confirmar las circunstancias. La salud y bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata”, dijo el representante.

Se desconoce hasta el momento qué fue lo que provocó la lesión. No es la primera ocasión que Combs es trasladado a un centro médico desde que está tras la barras, ya que en 2025, mientras esperaba su sentencia, sufrió de una lesión en la rodilla.

Diddy fue sentenciado en septiembre de 2025 a 50 meses en prisión tras ser encontrado culpable de dos cargos de tráfico sexual. El músico libró una cadena perpetua.

Durante su encarcelamiento, han reportado que Combs cuenta con “empleados” que realizan tareas por él, además de poseer un teléfono celular con fotos explícitas y consumir alcohol en su celda.

Su mal comportamiento tras las rejas le ha valido un aplazo de su sentencia de enero 21 2028 al 2 de marzo del mismo año. Además, fue puesto en aislamiento el pasado 2 de octubre por el mismo motivo. No se conoce si permanecía ahí o de vuelta con el resto de los prisioneros en el momento en que sufrió la lesión.