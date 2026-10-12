Esta fue la última publicación y la última entrevista de RJ Mitte antes de su muerte a los 34 años de edad

La noticia del fallecimiento de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, conmocionó a miles de fans en todo el mundo. El joven actor estadounidense murió a los 34 años, y entre los detalles que han despertado interés está su última actividad en redes sociales, la cual tiene poco de haber desaparecido.

De acuerdo con los reportes publicados este lunes 12 de octubre, una de sus últimas historias de Instagram estuvo relacionada con “One Eye Open”, una película cuyo estreno en cines de Estados Unidos está previsto para el próximo 16 de octubre.

Mitte compartió una historia publicada originalmente por el cineasta Patrick Rea para promocionar el largometraje. La publicación llamó la atención después de que se diera a conocer la muerte del actor, pues se trataba de una de sus últimas apariciones visibles en la plataforma.

Última actividad en redes sociales de RJ Mitte, la cual tiene poco de haber desaparecido , la cual tiene poco de haber desaparecido

¿De qué trata “One Eye Open”, la película que compartió?

La cinta “One Eye Open” apenas llegará a salas seleccionadas de AMC en Estados Unidos. Su historia sigue a una joven recién graduada de la universidad que se queda al cuidado de su abuelo enfermo en una casa donde termina enfrentándose a una situación peligrosa.

Lo que comienza como una visita se transforma en un montón de suspenso, ladrones y momentos sobrenaturales que convierten el lugar en una amenaza.

La difusión de este proyecto fue uno de los últimos posteos en Instagram. Sin embargo, la historia compartida no permite establecer ninguna conclusión sobre su estado emocional ni sobre las circunstancias de su fallecimiento.

¿Cuál fue la última entrevista de RJ Mitte antes de su muerte?

Asimismo, la publicación más reciente en el perfil de Instagram de RJ Mitte data de hace cinco días y muestra el fragmento de una entrevista en The Joe Vulpis Podcast, donde habla del impactante éxito de Breaking Bad, la serie que lo catapultó a la fama, así como del futuro de la familia White, el cual no terminó solo con la muerte de Walter White, sino que deja inconclusa la vida de Skyler y Flynn.

En otras entrevistas, el joven actor ha hablado abiertamente sobre sus dificultades viviendo una “vida normal”, la soledad que sentía ocasionalmente, haber sido robado por su agente y lo complejo que fue para él haber tenido éxito como adolescente, así como el hate de la gente en redes sociales.

Sin embargo, y a pesar de todo, siguió intentando ser una buena persona y un activista íntegro.

¿Qué se sabe de la muerte de RJ Mitte?

Los representantes del actor confirmaron su fallecimiento el lunes 12 de octubre de 2026. Hasta los primeros reportes, la causa de muerte no había sido establecida oficialmente, por lo que no corresponde dar por confirmadas versiones que no cuenten con respaldo de las autoridades.

La noticia generó numerosas reacciones entre quienes lo conocieron por su trabajo en televisión, especialmente por su participación en Breaking Bad, una de las series más reconocidas de su generación.

En la producción, Mitte interpretó a Walter “Flynn” White Jr., el hijo del protagonista Walter White, personaje encarnado por Bryan Cranston. Su participación se extendió a lo largo de las cinco temporadas, transmitidas entre 2008 y 2013.

RJ Mitte también fue un referente de la inclusión

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Mitte contribuyó a visibilizar a las personas con discapacidad. El actor vivía con parálisis cerebral, condición que también tenía su personaje en Breaking Bad.

Su experiencia personal le permitió aportar una representación más cercana a la realidad y aprovechar su popularidad para cuestionar los estereotipos presentes en la industria del entretenimiento.

También participó en iniciativas de apoyo a personas con discapacidad, colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y encabezó la Mitte Foundation, dedicada a impulsar proyectos filantrópicos y comunitarios.

Su trayectoria dejó una huella que va más allá de uno de sus personajes más conocidos. Mientras sus seguidores recuerdan su trabajo en la televisión, su labor en favor de la inclusión también forma parte del legado que construyó durante su carrera.