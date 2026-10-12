Netflix muestra el primer avance del documental del Subcomandante Marcos: ¿Cuándo estrena y de qué va a tratar?

Documental sobre Subcomandante Marcos Netflix, productora de la cinta, estrenará la cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia (cuartoscuro y Netflix)

Netflix anunció en sus redes sociales un documental sobre el Subcomandante Marcos. Es el primer largometraje que la compañía se streaming produce sobre el movimiento zapatista.

¿De qué trata documental de Netflix sobre Subcomandante Marcos?

Netflix lanzará un documental que gira en torno a la figura del Subcomandante Marcos, líder del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). De acuerdo a la descripción y el primer adelanto compartido por el servicio de streaming y productora de cine, la cinta explora la historia y vigencia de la lucha zapatista a través de la figura de uno de sus líderes más importantes.

El proyecto estará encabezado por Diego Enrique Osorno quien recientemente también estuvo al mando del documental Chávez vs Chávez sobre el luchador Julio César Chávez.

Además de contar con un carrera destacada en los últimos años en el ámbito documental, el director ya había trabajado de cerca con el movimiento para La montaña, película estrenada en 2023, sobre el viaje que emprendió un pequeño grupo del EZLN a Europa.

La cinta contará con imágenes de archivo grabadas por el cineasta Oliver Stone (Pelotón, JFK) y una banda sonora de Manu Chao hecha especialmente para el film, así como también entrevistas con el propio Marcos.

Sobre la temática del documental, Carlos Sosa, productor dijo que la película “retrata el movimiento zapatista del 94 al 2000 a través de la figura de Marcos, dejándonos saber hoy en día dónde está el movimiento y nos da esperanza de que algo más se puede hacer en este mundo tan jodido”.

En 1994, un hombre sin rostro se volvió la cara del levantamiento zapatista. A través del Subcomandante Marcos, este documental explora esta lucha y cómo siguen resistiendo hoy. «Marcos: Otro mundo es posible» se estrena el 2 de diciembre, solo en Netflix. https://t.co/t89qZYQStM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2026

¿Cuándo se estrena documental sobre Subcomandante Marcos?

El documental verá las pantallas por primera vez durante el próximo Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre. Llegará a Netflix en México el 2 de diciembre.