¡A las 8 en punto! Edén Muñoz hace un firme llamado a sus fans antes de conquistar La México

Eden Muñoz se prepara para una noche inolvidable en la Plaza de Toros México Foto: Vía Facebook

El cantante llegará este 16 y 17 de octubre a la Plaza de Toros México con dos noches llenas de música, invitados especiales y una condición muy clara: el espectáculo comenzará a tiempo, esté quien esté.

La cuenta regresiva para uno de los encuentros más esperados del regional mexicano en la Ciudad de México ya comenzó, y Edén Muñoz tiene un mensaje muy claro para quienes asistirán a sus conciertos de este viernes 16 y sábado 17 de octubre en la Plaza de Toros México: llegar temprano no es una sugerencia, es parte del plan para disfrutar el espectáculo completo.

A través de sus redes sociales, el intérprete de Como en los viejos tiempos Tour pidió a sus seguidores organizarse con anticipación y considerar los posibles contratiempos en los accesos. Con una asistencia estimada de decenas de miles de personas, las filas y los tiempos de entrada podrían convertirse en un factor importante para quienes acostumbran a llegar justo a la hora del concierto.

Pero si algo dejó claro el cantante es que no piensa retrasar el arranque para esperar a quienes todavía estén buscando su lugar. “Ojo, ocho en punto empezamos, ¿eh? Esté quien esté, ocho en punto empezamos”, advirtió, dejando atrás cualquier duda sobre el horario de sus presentaciones.

La razón también tiene que ver con el tiempo disponible para el espectáculo. Edén explicó que existe un horario autorizado para la realización de los conciertos y que la producción contempla numerosos invitados y sorpresas, por lo que cada minuto cuenta, su recomendación es sencilla: salir con tiempo, anticipar el traslado y llegar al recinto sin prisas para no perderse el inicio de una noche que promete ser especial.

Edén Muñoz en la Gran Feria de México. Edén Muñoz en la Gran Feria de México. (CORTESIA)

Más allá de la puntualidad, la expectativa está puesta en lo que Muñoz prepara para su encuentro con el público capitalino. El sinaloense adelantó que ambas fechas estarán acompañadas de colaboraciones especiales y momentos inesperados, con una producción pensada para convertir el show en algo para el recuerdo.

Entre los nombres que ha mencionado previamente como parte de sus invitados figuran Yuridia, Emmanuel y Alfredo Olivas, aunque la participación de cada artista deberá confirmarse de acuerdo con la programación de las presentaciones.

Otro tema que ha generado molestia en el cantante es la reventa de boletos. Muñoz expresó su inconformidad ante la posibilidad de que algunos intermediarios obtengan ganancias elevadas mientras los seguidores terminan pagando mucho más por una entrada.

El artista insistió en la importancia de comprar con anticipación y recurrir a los canales oficiales de venta, especialmente cuando se trata de conciertos con una demanda tan alta. También señaló que las dos fechas se encuentran prácticamente llenas, por lo que conseguir entradas de último momento puede resultar complicado.

Así, entre la expectativa por sus invitados, una producción de gran formato y un mensaje que no deja lugar a interpretaciones, Edén Muñoz se prepara para dos encuentros con la Ciudad de México en los que el reloj será tan importante como la música.