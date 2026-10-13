¿Cuándo se estrena “La Odisea” en formato digital y en qué plataforma estará disponible?

La Odisea de Christopher Nolan ¿Cuándo estrena “La Odisea” en formato digital y en qué plataforma estará disponible? (X: @odysseymovie)

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, prepara su llegada para dar el salto desde la pantalla grande a la comodidad de las casas de miles de usuarios y fanáticos. La cinta, que está basada en la epopeya épica de la antigua Grecia a partir del poema de Homero, acaba de recibir el anuncio oficial sobre su lanzamiento directo en formato físico, digital y su eventual paso al streaming.

¿Qué material inédito incluirá la edición física y digital de La Odisea?

Con el lanzamiento de la cinta en formato digital, los espectadores podrán conocer más a fondo el trabajo de Nolan para llevar esta historia a la gran pantalla.

La edición cuenta con 12 piezas especiales que incluyen imágenes inéditas del rodaje y entrevistas exclusivas con el director. Entre estos contenidos se encuentra un recorrido detallado por el proceso de adaptación de la obra de Homero, además de materiales centrados en el diseño de vestuario, la caracterización de los personajes y la búsqueda de locaciones alrededor del mundo.

También habrá un apartado dedicado a la recreación de la caída de Troya, filmada en un amplio escenario construido en Marruecos, así como otro enfoque centrado en Ítaca, el hogar al que intenta regresar el protagonista.

Por su parte, la edición física contará con material exclusivo que no estará disponible en su lanzamiento digital. Entre estos contenidos destaca una entrevista con el creador de contenido Reece Feldman, quien conversa con Nolan sobre el recorrido de la película una vez finalizado el largometraje. Asimismo, incluirá un prólogo exclusivo para IMAX, los avances oficiales del filme y el videoclip de “When I’m Home”, tema interpretado por James Blake, Travis Scott y Ludwig Göransson.

¿Cuándo se estrenará La Odisea en formato doméstico y plataformas de streaming?

El lanzamiento de La Odisea estará disponible a partir del 17 de noviembre de 2026 en los formatos digital y físico, contando con versiones en 4K UHD y Blu-ray.

Home at last. Watch Christopher Nolan's The Odyssey at home November 17 with exclusive special features. https://t.co/blnpBPzL2B https://t.co/FOKpWzrZAN — The Odyssey Movie (@odysseymovie) October 13, 2026

Por otro lado, la confirmación de su fecha exacta en plataformas de streaming continúa en espera, una decisión impulsada por el éxito comercial de la cinta en salas de cine, donde logró recaudar más de 1,700 millones de dólares a nivel global. Se contempla que su llegada a streaming ocurra a través de HBO Max, dado el acuerdo de distribución existente con Universal Pictures, compañía encargada del largometraje.

¿Dónde se podrá conseguir la película en formato digital?

Con su lanzamiento previsto para el 17 de noviembre, los usuarios podrán acceder a la producción en modalidad de alquiler o compra a través de diferentes distribuidores digitales, entre los que destacan: