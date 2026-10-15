‘expectations’ feat. Chappell Roan: detalles sobre la nueva canción de Olivia Rodrigo

En días pasados la cantante ganadora del premio Grammy Olivia Rodrigo, anunció el lanzamiento de una nueva versión de su sencillo ‘expectations’ junto a Chappell Roan; esta es la primera vez que Olivia colabora de manera oficial con una cantante femenina en su carrera.

Actualmente la versión solitaria de ‘expectations’ supera las 179 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

¿Dónde estará disponible la nueva versión de ‘expectations’?

La colaboración entre Olivia y Chappell ya está disponible en plataformas las musicales: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y YouTube Music; también está disponible el video musical en su canal oficial de YouTube.

Igualmente puedes adquirir el sencillo y productos exclusivos oficiales de la colaboración a través de su sitio web oficial.

¿Cuáles son los cambios en la nueva versión?

‘expectation’ forma parte de su nuevo álbum you seem pretty sad for a girl so in love lanzado en junio de 2026; en esta nueva versión Chappell agrega una nueva estrofa y cambia algunos detalles de otras dos, donde narra un cita con una chica que nunca le devolvió la llamada.

Posteriormente, en las 2 estrofas siguientes, Roan cambia los pronombres masculinos por femeninos; la cantante se ha identificado públicamente como lesbiana, siendo una figura icónica de la comunidad LGBTQ+.

Detalles del video musical

El video oficial está ambientado en un programa de concursos llamado “The Big Expectations Show” donde narran sus tragedias amorosas y como tras ellas sus expectativas en el amor crecieron.

Fue dirigido por el director canadiense Bardia Zeinali, quien ha trabajo con artistas como Justin Bieber, Sabrina Carpenter. Troye Silva, Katseye, entre otros más. A un par de horas de su estreno ha superado las 500 mil visualizaciones y 160 mil ‘me gusta’ en YouTube.

No es la primera vez que trabajan juntas

Chappell Roan ya había colaborado previamente con Olivia como telonera en su gira mundial GUTS durante sus conciertos en Norteamérica; además de aparecer en la película del concierto Olivia Rodrigo: GUTS World Tour en Netflix, donde ambas interpretaron HOT TO GO!