Russell Brand Inició el juicio contra Russell Brand: ¿De qué se le acusa y qué cargos enfrenta el actor británico? (EFE)

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue calificado por la Fiscalía de Londres como un “depredador sexual despiadado” durante el juicio que se sigue en su contra por presuntas agresiones sexuales y violaciones cometidas entre 1999 y 2009.

Brand enfrenta tres cargos por violación, tres por agresión sexual y uno por atentar contra el pudor, acusaciones que ha negado tajantemente al declararse inocente de todos los señalamientos.

¿Qué revelaron los testimonios presentados en el tribunal?

Durante las audiencias celebradas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, se presentó la proyección de una entrevista policial grabada en 2023 a una de las seis denunciantes, cuya identidad se mantiene bajo anonimato por ley.

La mujer relató que en 1999, tras conversar con Brand después de una obra de teatro durante la Conferencia del Partido Laborista en Bournemouth, el actor la invitó a su habitación de hotel.

Según el testimonio, el actor salió del baño en ropa interior, la empujó a la cama e impulsó un contacto sexual no deseado, dejándola sin capacidad de reaccionar debido a la diferencia de peso y fuerza.

La víctima detalló ante los agentes el impacto emocional del hecho, señalando que decidió formalizar su denuncia penal tras la difusión de una investigación periodística en la televisión británica.

Asimismo, la Fiscalía expuso las declaraciones de otras mujeres sobre hechos ocurridos en distintos contextos: un intento de arrastrar a una empleada a un cubículo de baño en las instalaciones de MTV Europa en 2001; una agresión en un bar en 2004; incidentes adicionales entre 2004 y 2005; una agresión anal no consensuada en 2009 tras un encuentro en su domicilio; y un ataque sexual ese mismo año contra una trabajadora del canal Channel 4.

¿Cómo avanza el juicio contra Russell Brand en Londres?

El proceso judicial inició formalmente el pasado lunes 13 de octubre en el tribunal de Southwark. Hacia la jornada del miércoles 14 de octubre, el fiscal Riel Karmy-Jones catalogó la conducta de Brand como la de un depredador que buscó contacto sexual de forma “indiscriminada y voraz” con mujeres que conoció a lo largo de su carrera artística.

Por su parte, el juez Joel Bennathan precisó al jurado que las seis mujeres se presentaron ante la justicia a raíz de los reportajes publicados en 2023.