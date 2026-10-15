U2 regresa a México en 2027 ¿Cuándo y dónde empezará la venta de boletos para sus conciertos en CDMX? (U2)

Como parte de su celebración por los 50 años de trayectoria, la banda de origen irlandés, U2, regresará a los escenarios para presentar su nuevo álbum “Carnaval de luz”. La gira iniciará en la Ciudad de México el próximo 23 de febrero de 2027.

El día de hoy, U2 acompañó el lanzamiento del tercer sencillo de su nuevo álbum, con el anuncio de nueva gira “The Greatest Show On Earth World Tour”, que iniciará en Latinoamérica; pronto se anunciarán nuevas fechas para otros países.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de U2 en México?

Mediante redes sociales, U2 ha anunciado las primeras tres paradas de su nueva gira “The Greatest Show On Earth World Tour 2027″. El tour iniciará en Latinoamérica con México encabezando las fechas.

De acuerdo al anuncio, U2 se presentará en México el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, mientras que las otras dos paradas en Latinoamérica serían en Sao Paulo el 10 y 12 de marzo, y en Buenos Aires el 23 y 25 de marzo. Los tres países contarán con Beck como invitado especial.

La gira será traída por Live Nation y marcará el regreso a los escenarios de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Se espera que dentro de las próximas semanas se anuncien fechas para Norteamérica y Europa.

¿Cuándo y dónde empezará la venta de boletos para el concierto de U2 en CDMX?

A su vez, U2 ha publicado que habrá una preventa para fans, la cual iniciará el próximo jueves 22 de octubre a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El registro para fans termina el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas.

Para acceder a esta preventa, los fans se tendrán que registrar en el sitio web de la banda, la cual los mandará a un link en Ticketmaster o acceder directamente desde la plataforma de la boletera.

También habrá preventa Banamex, la cual se llevará a cabo el 21 de octubre, y la venta general será hasta el 23 de octubre a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.