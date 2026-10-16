Junior H desmiente especulaciones de que sea portador de VIH ¿Por qué relacionaban al cantante de corridos con esta enfermedad? (Junior H)

En redes sociales han circulado distintos rumores sobre la salud de Junior H; principalmente, se ha hecho tendencia la especulación de que el cantante de corridos tumbados podría ser portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) debido a un video subido por un abogado.

Ante las diversas especulaciones que han surgido en redes sociales, el cantante Junior H ha publicado un comunicado esclareciendo su estado de salud, además de agradecer los mensajes de cariño y la preocupación de sus fans.

¿Qué dijo Junior H sobre su estado de salud?

Debido a que la especulación sobre su estado de salud ha sido muy viral, Junior H, mediante una historia en Instagram, ha aclarado que se encuentra bien “gracias a Dios” y que agradece a todos por los mensajes de cariño. Aclaró que sus cambios físicos se deben al resultado de decisiones que ha tomado por su bienestar.

A su vez, aprovechó para expresar su sentir respecto a las redes sociales, las cuales considera que están “cada día más podridas”, ya que convierten algo personal como la salud en un espectáculo para el entretenimiento ajeno.

También declaró que lo triste de toda esta situación no ha sido lo que se ha dicho sobre él, sino la normalidad con la que la gente puede hacer bromas sobre una enfermedad que afecta a otras personas todos los días.

¿Por qué relacionaban a Junio H con el VIH?

Los rumores sobre que Junio H podría ser portador de VIH surgieron a partir de que un abogado subió un video en redes sociales en el que narraba la historia de uno de sus representados que fue denunciado por su pareja por violación.

En el video narra que el hijo de “un poderoso hotelero” conoció a una chica por medio de Instagram y que posteriormente iniciaron una relación sentimental, la cual terminó debido a una infidelidad por parte de la chica con un supuesto cantante famoso.

Tiempo después, la chica sufrió un accidente, por el que le tuvieron que hacer distintos exámenes médicos y en uno de ellos se le detectó VIH. Ante esto, la chica alegó que la única persona con la que había mantenido relaciones sexuales había sido su expareja, por lo que le pidió una compensación económica para pagar su tratamiento.

Los padres del demandado le hicieron una prueba a su hijo, la cual salió negativa; debido a eso, supuestamente la chica había denunciado a su expareja por violación. Sin embargo, a los padres les llegaron mensajes en los que la chica habría escrito que “muy probablemente” se había infectado al tener relaciones sexuales con el cantante famoso.

En los comentarios del video del abogado se empezó a especular que el cantante famoso se trataría de Junior H, por lo que rápidamente se hizo viral y en redes sociales se fue tendencia que el cantante de corridos tumbados era portador de VIH.