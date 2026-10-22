Concierto POR UN ABRAZO 2026: Caifanes, Ely Guerra y Kevin Kaarl se unen por las familias buscadoras

Concierto por un abrazo se llevará a cabo en el Tatro Metropolitan el próximo 18 de noviembre Foto: Especial

La música y las causas sociales siempre podrán ir de la mano. Un claro ejemplo de ello es el Concierto por un ABRAZO, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el Teatro Metropolitan en la CDMX.

Se trata de un shoe benéfico, cuyo objetivo va más allá del escenario, es decir, busca recaudar fondos para facilitar el viaje de colectivos de búsqueda a la capital del país, donde en diciembre se reunirán con comunidades zapatistas como parte de la llamada Gira por la Vida.

Concierto por un ABRAZO 2026 Foto: OCESA

¿Qué artistas estarán en el Concierto por un ABRAZO?

El cartel reúne a figuras de distintas generaciones y propuestas musicales. Caifanes, una de las bandas emblemáticas del rock mexicano, compartirá escenario con Ely Guerra, Vivir Quintana, Meme del Real y Kevin Kaarl, además de un Contingente Jaranero.

La participación de músicos, artistas, técnicos y diseñadores forma parte de una iniciativa colectiva en la que los artistas involucrados donarán su trabajo para hacer posible el evento. De acuerdo con el Colectivo por un ABRAZO, el propósito es reunir a la mayor cantidad de personas posible alrededor de una causa común.

Imagen del videoclip. Imagen del videoclip. (Cortesía)

¿Cuándo y dónde será el concierto solidario?

El Concierto por un ABRAZO se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 23 de octubre, desde las 11:00 horas, mediante la plataforma Ticketmaster. El anuncio también señala que el cargo por servicio de la boletera será donado a la causa.

Concierto por un ABRAZO 2026 Foto: OCESA

¿A dónde irá el dinero recaudado?

El dinero obtenido se entregará a organizaciones civiles encargadas de apoyar el traslado de madres y familias buscadoras al encuentro convocado por las comunidades zapatistas en diciembre, así como los gastos relacionados con su organización.

El colectivo organizador informó que, días después del concierto, dará a conocer los resultados financieros y la cantidad exacta que será donada. De esta manera, se busca transparentar los recursos obtenidos a través de la iniciativa.

Concierto por un ABRAZO 2026 Foto: OCESA

El evento se enmarca en la Gira por la Vida impulsada por la Comisión Sexta Zapatista, cuyo próximo encuentro en la Ciudad de México contempla la reunión con colectivos de madres y familias buscadoras.

Para conocer más sobre las actividades de la Gira por la Vida, se puede consultar el sitio oficial del Enlace Zapatista: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/.