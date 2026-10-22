¿Ya hay finalistas para interpretar a James Bond? Estos serían los últimos candidatos para ser el próximo 007

Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor encabezan la lista de candidatos que realizarán las pruebas de cámara (Estudios MGM de Amazon)

La búsqueda para interpretar al próximo James Bond está a punto de llegar a su fin. A pesar de haber sido uno de los procesos de casting más largos, minuciosos y disputados en la historia del cine, todo apunta a que Amazon MGM Studios concluye la selección con las audiencias finales de los aspirantes durante la próxima semana.

¿Quiénes son los finalistas para interpretar a James Bond?

Según reportó el medio especializado Deadline, las primeras pruebas de cámara están programadas para este viernes y se extenderán a lo largo de la próxima semana en una jornada intensiva para evaluar a los finalistas.

Aunque existen cuatro actores en la lista, la identidad del cuarto integrante se mantiene bajo secreto. Por lo pronto, los tres candidatos confirmados que buscarán quedarse con el icónico papel del agente 007 son:

Jack Lowden

Callum Turner

Josh O’Connor

Nombres como Jacob Elordi y Jack O’Connell, quienes figuraban con fuerza, han quedado fuera del cast final.

Cabe destacar que las pruebas de audición estaban contempladas para realizarse a principios de mes; sin embargo, debido a conflictos de agenda con los actores seleccionados, la fase decisiva tuvo que recorrerse a finales de octubre. Aunque no existe una fecha oficial para presentar al actor elegido, se prevé que el anuncio de la franquicia se realice antes del cierre de 2026.

¿Quién dirigirá la nueva era de James Bond?

Con el proceso de selección en su recta final, la próxima entrega del famoso espía británico busca impulsar la franquicia hacia las nuevas generaciones. Para lograrlo, la producción cuenta con un equipo creativo de primer nivel al frente del proyecto.

El cineasta Denis Villeneuve (director de la saga Dune) será el encargado de tomar la batuta para dirigir el reinicio del agente 007, trabajando sobre un guion escrito por Steven Knight. Junto a ellos, los productores Amy Pascal y David Heyman, en colaboración con la directora de casting Nina Gold, han sido los encargados de depurar la lista hasta encontrar al perfil idóneo para interpretar a James Bond.