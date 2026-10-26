La Venganza del Charro Negro entra al top 10 global de taquilla y se convierte en la saga animada mexicana más exitosa

La Venganza del Charro Negro Entre al top 10 global de taquilla y se convierte en la saga animada mexicana más exitosa (Ánima Estudios)

La saga de Las Leyendas ha regresado después de 8 años a la pantalla grande con la continuación de una de las entregas más populares de la franquicia y del folclore mexicano. Con La venganza del Charro Negro, la producción ha alcanzado lo que se creía imposible: domina la taquilla tras su segundo estreno del cine mexicano animado y logra ingresar al top 10 de la taquilla global.

¿Cuál es su alcance en taquilla?

Con tan solo $93,651,208 millones de pesos (mdp) recaudados en sus primeros cuatro días, el filme animado de la saga de Las Leyendas ha superado incluso a otras entregas de la franquicia.

Esta cifra casi triplica lo que logró recaudar en 2018 la primera parte del Charro Negro, que acumuló $29 mdp en su momento.

La cifra coincide con el número de espectadores que demostraron su interés en la película, reuniendo a más de 1 millón 450 mil espectadores frente a la pantalla grande.

¿La venganza del Charro Negro entró en el Top 10 global?

Con el regreso de la tropa temeraria en contra de los seres de las leyendas mexicanas, la cinta ha logrado recaudar una gran cantidad, colocándose en la misma lista en la que se encuentran Clayface y Wildwood.

E incluso ha logrado superar las listas del cine mexicano histórico, rebasando las aperturas de taquilla de títulos como:

No manches Frida 2 (2019): $88.8 mdp

(2019): $88.8 mdp ¿Qué culpa tiene el niño? (2016): $65.6 mdp

(2016): $65.6 mdp Mirreyes vs Godínez (2019): $65.3 mdp

(2019): $65.3 mdp No manches Frida (2016): $63.8 mdp

¿La venganza logró superar otros proyectos del estudio?

Ante las primeras horas de su estreno, se ha consolidado como el cuarto mejor estreno para una película mexicana siendo un título animado. Con los resultados en recaudación registrados entre sábado y domingo, la secuela se convierte en la más exitosa del estudio.

Asimismo, Las Leyendas se posiciona como la franquicia más taquillera de la historia del cine nacional. Con más de $480 mdp acumulados hasta el momento, desbancó a las películas de Huevos del primer lugar ($474.8 mdp). El resultado es aún más relevante considerando que las dos entregas previas de la saga no llegaron a las salas de cine y fueron transmitidas directamente en plataformas de streaming.