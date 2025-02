Encuentran sin vida a Santiago Mateo en Jalisco: Detienen a un médico como principal sospechoso

Mateo fue visto por última vez alrededor de las 14:20 horas del 4 de febrero, cuando se dirigía a su hogar en la colonia Chapalita. Crédito: Especial

El pasado 4 de febrero de 2025, Santiago Mateo Ramírez Martínez, un niño de 12 años, desapareció en León, Guanajuato, tras salir de la Escuela Secundaria Técnica 39, ubicada en la colonia Las Mandarinas. Su cuerpo fue hallado sin vida el 7 de febrero en un predio cercano a la comunidad Lagunillas, en los límites entre León y Lagos de Moreno, Jalisco.

Desaparición y búsqueda

Mateo fue visto por última vez alrededor de las 14:20 horas del 4 de febrero, cuando se dirigía a su hogar en la colonia Chapalita. Cámaras de seguridad captaron al menor caminando por el bulevar Manuel de Austri y la calle Jalisco. Tras su desaparición, familiares, amigos y vecinos organizaron brigadas de búsqueda y difundieron su imagen en redes sociales, mientras las autoridades emitían una Alerta Amber para su localización.

Después de tres días de búsqueda, Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, fue encontrado sin vida en una orilla de Jalisco.

Las grabaciones del C-4 y videos particulares permitieron rastrear su ruta hasta un consultorio a seis cuadras de su casa, donde fue atacado. pic.twitter.com/rYY8Fb909i — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 8, 2025

Hallazgo y detención del sospechoso

El 7 de febrero, las autoridades localizaron el cuerpo de Mateo en una zona despoblada cerca de la comunidad Lagunillas. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de un hombre identificado como Christian “N.”, médico de profesión, señalado como presunto responsable del delito. Según informes, el sospechoso intentó quitarse la vida al momento de su detención y confesó haber asesinado al menor.

Reacciones oficiales

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó sus condolencias a la familia de Mateo y aseguró que no habrá impunidad en este caso. A través de sus redes sociales, afirmó: “Me duele profundamente el terrible crimen de Mateo, expreso mis más sinceras condolencias a su mamá y a toda su familia. No hay palabras ni acciones que alivien este dolor, pero no están solos. Vamos a brindar todo el apoyo y acompañamiento en este momento tan difícil”.

Indignación social

El caso de Mateo ha generado una profunda indignación en la sociedad mexicana, que exige justicia y la implementación de medidas más efectivas para proteger a los menores. Colectivos y ciudadanos han expresado su repudio ante este crimen y han solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva para evitar que hechos similares se repitan.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

