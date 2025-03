Reafirma Ana Paty Peralta afiliación con Morena

Ana Paty Peralta reafirma afiliación con Morena

“Con orgullo reafirmo mi compromiso y refrendo mi afiliación a Morena, refrendo también mi compromiso con el segundo piso de la Cuarta Transformación”, expresó la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, al presentar su registro de afiliación a Morena.

“Morena es mucho más que un partido político, es el corazón de la transformación de México, es el movimiento político y social más importante de la historia contemporánea de nuestro país”, pronunció.

En la icónica Casa Xocchel, donde nació el movimiento en Benito Juárez, la alcaldesa aseguró que continuará trabajando bajo los principios del partido: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, con el referente del expresidente Manuel López Obrador y la guía de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; así como de la gobernadora, Mara Lezama.

Arropada por decenas de militantes de Morena, integrantes del Consejo Estatal del partido, así como con el respaldo de la dirigente estatal, Johana Acosta y el presidente del Consejo Estatal, Jorge Sanen, Ana Paty refrendó su afiliación al partido como parte de la campaña nacional de este movimiento, en el que se busca alcanzar un registro de 10 millones de ciudadanos.

Además, con el apoyo de los cancunenses, comentó que la transformación y el bienestar continuarán avanzando, por lo que invitó a más personas a ser parte de la izquierda nacional y seguir avanzando con justicia social.