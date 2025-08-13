Puebla recibirá apoyo de Pemex: gasolina, diésel y 3,500 toneladas de asfalto

PEMEX dotará de gasolina, diésel y 3,500 toneladas de asfalto a Gobierno de Puebla Esto como reconocimiento de la administración de Armenta frente al combate contra el robo de hidrocarburos

En un encuentro sostenido con directivos de Pemex, Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, informó que el estado recibirá por tercera ocasión la ayuda de la empresa mexicana a manera de reconocimiento ante el combate que su administración ha mantenido contra el robo de hidrocarburos.

Durante la reunión, la paraestatal se comprometió a la entrega de 3 mil 500 toneladas de asfalto como apoyo inicial, al igual de una dotación de varios insumos, como gasolina y diésel, que serán utilizados en obras de infraestructura en la capital y en accesos estratégicos concretos de la demarcación.

“Muy buenas noticias. El gerente comercial y el director general de Pemex nos han apoyado con todo. Esta gestión tiene muy buenos resultados para Puebla”, expresó Armenta.

En tan sólo ocho meses, el estado ha recibido más apoyo por parte de Pemex que durante toda la administración pasada, así como también ha dado cuenta de cómo se ha triplicado el presupuesto que se destina al estado. A ello, se le suma una nueva petición de recursos en pétreos y combustibles, que se encuentra en este momento bajo revisión con miras a ser aprobada próximamente.

Debido al rol que desempeña Puebla como un paso de ductos que conecta el sur con el norte del país, la entidad representa un punto estratégico para la seguridad energética nacional. La labor que se ha hecho en esta materia durante esta administración ha sido elogiada por Pemex como una muestra de responsabilidad y colaboración efectiva.