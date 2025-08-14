Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo, exentos de alerta de viaje emitida por EU

Exento de alerta de EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para ciudades de varios estados del país, deja fuera al puerto de Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo (municipio de Ahome), ciudades claves para el turismo en la entidad.

“Lo importante a destacar ahora, como positivo del caso es que, Mazatlán se levanta prácticamente del “warning” porque se dice ahí mismo que se puede viajar a Mazatlán a Los Mochis y Topolobampo”, expuso Rocha Moya.

No obstante, reiteró que cada país tiene el derecho de hacer recomendaciones para sus ciudadanos en cuanto a sus próximos destinos turísticos y tanto Sinaloa como los demás estados incluidos en esta alerta son respetuosos con las decisiones y políticas extranjeras, aun así pese a las advertencias, Mazatlán ha registrado un crecimiento de turismo nacional e internacional.