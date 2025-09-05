Oaxaca conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena

Oaxaca

En el marco del Día Internacional de las Mujer Indígena, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Irma Bolaños Quijano, en compañía del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, presidió el evento “Mujeres Indígenas por la participación y vida libre de violencia”.

Durante el evento, celebrado en el Palacio de Gobierno, la funcionaria del DIF estatal, se dirigió en zapoteco a las mujeres asistentes que ostentan cargos de autoridad en cada uno de los municipios que se rigen por los sistemas Normativos Indígenas; “Sigamos firmes en nuestra lucha por la igualdad, por nuestro derecho a decidir y vivir sin miedo. Que este día sirva de motivación para seguir avanzando por nuestro camino a la igualdad, justicia y dignidad”

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres (SM), Anahí Sarmiento Pérez señaló que este encuentro permitirá proponer soluciones y estrategias para erradicar la violencia contra este sector en todos los sentidos y la cultura del machismo en las comunidades, así como, crear condiciones que permitan un libre desenvolvimiento de los liderazgos femeninos en la vida política. Estrategias de este tipo, dijo, han propiciado la apertura de 41 centros LIBRE a fecha, presentes en municipios de las ocho regiones de la entidad, tales espacios, explicó, son seguros para las oaxaqueñas y posibilitan el acceso a servicios legales, psicológicos y de protección o apoyo ante casos de violencia.

En tanto, la titular de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), Juana Hernández López, destacó la importancia que tienen las actividades diarias de las mujeres para el desarrollo integral de todas las comunidades: “Somos poseedoras de grandes habilidades, seguiremos tocando las puertas y tenemos que expresar cuáles son las necesidades de nuestros pueblos, ustedes como mujeres, con ese poder, lleven esta palabra de aliento a nuestras hermanas” enfatizó.

Este evento, manifestó el gobernador Salomón Jara, tiene como objetivo establecer un diálogo que contribuya a garantizar la participación de las mujeres en la vida política, social y comunitaria, libres de violencia, reconociendo su contribución en la sociedad y reafirmando el compromiso de la Primavera Oaxaqueña con la construcción de un futuro más justo e igualitario.