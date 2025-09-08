Asegura Fiscalía de Jalisco Villas Panamericanas; presumen compra con recursos públicos

La Fiscalía aseguró las Villas Panamericanas

Elementos y personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Jalisco realizó el aseguramiento del Conjunto Villas Panamericanas, esto en cumplimiento del mandato judicial del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, encuadrado en la carpeta de investigación 16124/2025.

El documento fue abierto en contra de 14 personas a petición del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que presume la existencia de un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos originalmente destinados para el fomento de la economía jalisciense; de acuerdo con este organismo, los recursos habrían sido indebidamente utilizados para la adquisición del conjunto habitacional.

A decir de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en el ilícito denunciado habrían participado diversas “empresas fachada” que simularon contratos y préstamos, “con la intención de ocultar el destino real de los recursos que fueron otorgados de buena voluntad para la generación de empleos y la creación de empresas”. Las indagatorias posteriortes permitieron la identificación, hasta el momento, de 77 personas y 39 empresas involucradas en la operación ilegal.

En tanto, la Fiscalía de Jalisco ya estableció posesión ministerial de custodia sobre 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes del conjunto, no obstante, recalcó que los residentes y demás personas que ocupan el predio no serán molestadas, toda vez que el personal de la Fiscalía tiene por objetivo prioritario realizar los peritajes y demás diligencias que deben anexarse a la carpeta de investigación.

La dependencia enfatizó que este procedimiento se realiza con estricto apego a la legalidad y respeto el debido proceso, así como a los derechos de cada una de las partes involucradas.