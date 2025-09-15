Ataque a policías de Michoacán en retén de Uruapan obliga a suspender fiestas patrias

Inseguridad en Uruapan —

“Hacemos un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán, con toda la fuerza del Estado mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil”, informó el alcalde independiente, Carlos Manzo Rodríguez, que suspendió los festejos patrios, tras el ataque de hombres armados en un retén, lo que cobró la vida de un policía.

El ataque se registró alrededor de las 22:00 horas del domingo en un retén policial instalado cerca de la autopista “Siglo XXI” (Morelia-Lázaro Cárdenas), sobre el Bulevar Industrial, frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cerca de la autopista “Siglo XXI”.

De acuerdo con las autoridades locales, hombres armados llegaron hasta el retén de policía a bordo de una camioneta de redilas de color blanco con franjas naranjas y dispararon con rifles de asalto contra agentes municipales que hacían las revisiones de vehículos que ingresaban al municipio.

Resultado del ataque uno de los oficiales murió luego de recibir varios impactos de bala, mientras que otros policías repelieron la agresión, aunque los atacantes huyeron del lugar.

De acuerdo con las autoridades federales, en Uruapan al menos cuatro grupos del crimen organizado se disputan el mercado de la droga, además de extorsionar a comerciantes de la zona como son el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya y Los Caballeros Templarios.

El alcalde Carlos Manzo reportó el pasado 27 de agosto en una transmisión en redes sociales sobre la captura de René Belmontes Aguilar, “El Rino”, jefe de plaza del CJNG en el sur del municipio y colindante con el vecino San Juan Nuevo.

Además de Uruapan, municipios como Zinapécuaro, Peribán, Tocumbo y Queréndaro también cancelaron los festejos por las fiestas patrias, debido a la inseguridad que sigue en aumento en Michoacán.

La Crónica de Hoy/2025