Morelos recibe más de 37 mil visitantes durante el puente de Fiestas Patrias

Expo Gastronómica y Artesanal

El Gobierno del Estado de Morelos informó que durante el fin de semana de conmemoración de las Fiestas Patrias 2025 se registró una afluencia superior a las 37 mil personas en el primer cuadro de la capital, con una derrama económica directa superior a los 10 millones de pesos en beneficio de comercios, restaurantes, artesanas, artesanos y prestadores de servicios.

Del viernes 13 al domingo 15 de septiembre se instaló la Expo Gastronómica y Artesanal en la explanada del Museo de los Pueblos Originarios, Palacio de Cortés, en la que participaron cocineras tradicionales, artistas populares, emprendedores y representantes del sello Orgullo Morelos. En este espacio se contabilizó la visita de más de 10 mil personas, generando una derrama superior a los 5 millones de pesos.

En la “Plaza General Emiliano Zapata Salazar” se llevó a cabo la ceremonia oficial del Grito de Independencia, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, primera mujer en la historia de Morelos en dirigir este acto cívico. Durante el día, la afluencia en el Centro Histórico fue de más de 10 mil personas y por la noche cerca de 12 mil asistentes disfrutaron de un ambiente familiar y de las presentaciones artísticas de Rossy Arango y Espinoza Paz. Este evento dejó también una derrama superior a los 5 millones de pesos.

El Desfile Cívico-Militar, realizado el lunes por las principales calles de Cuernavaca, reunió a más de cinco mil personas y reactivó la economía de restaurantes y comercios establecidos en la zona.

En el resto del estado también se registró un incremento de visitantes en balnearios, zonas arqueológicas y Pueblos Mágicos, con turistas provenientes principalmente de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero.

Las Fiestas Patrias 2025 reafirman la vocación cultural y turística de Morelos, consolidando a la entidad como un destino de cercanía, convivencia social y orgullo nacional.