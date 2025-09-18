Rocha Moya nombra a nuevos miembros de su gabinete

Rocha Moya realizó varios nombramientos de nuevos funcionarios de su gabinete

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya realizó varios nombramientos de nuevos funcionarios de su gabinete, así como en algunas dependencias del Gobierno del Estado.

Como nuevo Jefe de la Oficina del Gobernador, el mandatario estatal designó a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien releva en el cargo a Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a su vez asumirá a partir de ahora la Representación del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

Asimismo, le tomó la protesta y entregó su nombramiento respectivo a Carlos Enrique González Ramos, como Subsecretario de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, y a Cuauhtémoc Chacón Mendoza, como Coordinador de Comunicación Social.

Otros nombramientos que otorgó Rocha Moya fue el de Armando Camacho Aguilar, como director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE); el de Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN); y finalmente, el de Beatriz Aguilar Monroy, como titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).