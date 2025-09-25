Arranca registro del programa “Vivienda para el Bienestar” en Cancún

Con el firme compromiso de garantizar un hogar digno a las familias quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama encabezó este jueves el inicio del registro del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). La actividad se llevó a cabo en la unidad deportiva “Toro” Valenzuela, donde cientos de personas acudieron a informarse sobre este beneficio destinado a quienes aún no cuentan con una vivienda propia.

El registro estará disponible hasta el próximo 2 de octubre, en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y se destaca que el trámite es completamente gratuito, directo y sin intermediarios, buscando que las familias con menores recursos puedan acceder de manera sencilla y segura. Este programa está dirigido específicamente a hogares que perciben menos de dos salarios mínimos, ofreciendo así una oportunidad real para quienes más lo necesitan.

Durante el evento, Mara Lezama enfatizó la importancia de garantizar derecho a vivienda como un pilar fundamental para el desarrollo social y familiar. “Cada hogar construido representa un sueño cumplido, un espacio seguro para las familias y un paso firme hacia la igualdad de oportunidades”, señaló la mandataria. Además destacó que este esfuerzo es posible gracias a la coordinación con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han respaldado la ejecución de programas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Actualmente, en Quintana Roo se ha iniciado la construcción de 1,596 viviendas en los municipios de Benito Juárez, Tulumy Othón P. Blanco, como parte de un plan que contempla la edificación de más de 48 mil hogares en la entidad. Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno local y federal por reducir el déficit habitacional y garantizar que más familias quintanarroenses tengan acceso a un patrimonio digno, seguro y accesible.

gobernadora Mara Lezama

Los beneficios del programa no solo se limitan a la construcción de viviendas, sino que también incluyen la generación de empleos locales durante las fases de edificación, contribuyendo así al desarrollo económico de la región. Las autoridades recalcaron que este tipo de iniciativas busca fortalecer la cohesión social, mejorar la calidad de vida y ofrecer a las familias la estabilidad que un hogar propio puede brindar.

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de una estrategia más amplia de políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios y oportunidades que les permitan vivir con dignidad. La invitación a participar en este registro fue abierta a todas las familias que cumplan con requisitos, destacando la importancia de acudir de manera personas y evitar intermediarios para asegurar la transparencia del proceso.

La gobernadora Mara Lezama concluyó su participación reiterando que este es solo el primer paso de un programa ambicioso, que continuará expandiéndose para beneficiar a miles de quintanarroenses en los próximos meses.