Time Ceramics inaugura showroom con lo mejor del porcelanato en México

Time Ceramics

La empresa mexicana de origen chino Time Ceramics, abrió las puertas de su nuevo showroom, con lo que se consolida como la mejor opción en porcelanatos del mercado.

Con 30 años de experiencia a nivel internacional y recientemente llegada a México, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos, tecnología de vanguardia y el uso de mano de obra y materias primas 100 por ciento nacionales, los productos que ahí se muestran, ofrecen un concepto innovador que combina diseño, calidad y precios competitivos, características que distinguen a la marca y la colocan a la vanguardia de la construcción y el interiorismo.

Debido a su gran éxito y a que en tan poco tiempo hizo que México pasara de importador a exportador de porcelanatos Time Ceramics contribuye también en la creación de un polo de desarrollo en la región, de Emiliano Zapata en el estado de Hidalgo, donde se ubica su planta.

Los porcelanatos de Time Ceramics son reconocidos por su durabilidad, diseño de vanguardia y acabados únicos que van desde el mate hasta imitaciones de piedra y mármol, lo que los convierte en la opción más versátil y sofisticada para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

El corte de listón del nuevo local, ubicado en el boulevard Felipe Ángeles, frente al Poliforum, fue encabezado por personalidades de los sectores gubernamental, de la industria de la construcción, empresarios, comerciantes y otros invitados, quienes celebraron la llegada de un concepto que no solo impulsa la industria local, sino que marca un precedente en la innovación de acabados y con precios competitivos.

“Es hecho en México con la primera calidad que satisface al mundo”, destacaron representantes de la marca durante el evento, subrayando que los productos cuentan con certificaciones que garantizan su resistencia y estética superior frente a cualquier otro en el mercado.

Con esta apertura, Time Ceramics reafirma su compromiso de ofrecer lo mejor en porcelanato, uniendo tradición, innovación y excelencia, y posicionando a Pachuca como punto clave para el diseño y la construcción en México.

En la apertura del nuevo local, estuvieron el Lic. Ricardo Miguel Arroyo Tinoco, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca; el Arq. Amado Jorge Romera, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo; el Arq. Arnold Rodríguez González, vicepresidente de la CMIC en Hidalgo; además de directivos de la empresa como el Lic. Alan Sánchez, gerente de Relaciones Públicas; el Lic. Santiago Wang, gerente comercial; Jaime Castro, gerente de Marketing, y la Lic. Lorena Ramírez Monge, representante legal de la firma Chi-Mex.