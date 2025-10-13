Yucatán entrega tarjetas del programa “Mujeres Bienestar”

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de tarjetas del programa “Pensión para Mujeres Bienestar”, apoyo bimestral de 3 mil pesos dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

“Este apoyo no es un regalo, sino la forma en que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les agradece una vida de entrega, de sacar adelante a sus hijos y de demostrarnos que el amor de madre es infinito”, expresó Díaz Mena.

Asimismo, destacó la importancia de este respaldo para las mujeres mayores de 60 años, ya que busca garantizarles bienestar y una vida plena.

“Hoy celebramos un acto de justicia y de amor, porque ustedes, además de madres, muchas ya son abuelas y pilares de sus familias. Queremos decirles que no están solas. En el Gobierno del Renacimiento Maya y el Gobierno de México siempre reconoceremos su esfuerzo, su trabajo y su sacrificio”, mencionó.

Por su parte, el delegado federal de Programas para el Bienestar, Rogerio Castro Vázquez, expuso que en Progreso más de 900 mujeres resultaron beneficiadas con esta pensión.

Asimismo, Castro Vázquez puntualizó que este programa representa un reconocimiento a las mujeres cuyos esfuerzos han sido desvalorizados, a pesar de su papel esencial en el cuidado y sustento de los hogares.

En su intervención, el alcalde de Progreso, Erik Rihani González, agradeció la implementación de este esquema, al destallar que constituye un apoyo valioso para las madres de familia.