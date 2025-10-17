DIF Tamaulipas promueve integración familiar en la Feria 2025

Pabellón DIF Tamaulipas, presente en Feria 2025

En esta edición de la Feria Tamaulipas 2025, la cual tiene lugar del 16 al 27 de octubre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, dio apertura para que el Pabellón DIF lleve a cabo actividades interactivas, llenas de talento artístico y productos manufacturados por artesanos tamaulipecos.

La visión del DIF es crear un espacio para niños, adolescentes y familias enteras, donde podrán gozar de juegos, dinámicas, presentaciones artísticas y exhibiciones que favorezcan la integración familiar y los valores comunitarios.

Entre las áreas participantes se encuentran las Direcciones de Fortalecimiento Familiar, Programas Alimentarios, Desarrollo Comunitario y la Procuraduría del Adulto Mayor, además de los diferentes Centros Asistenciales del sistema DIF.

Asimismo, destaca la presencia de la Casa Colibrí, en la que se encontrarán 100 artesanos tamaulipecos para exponer y vender sus obras, gran muestra de la creatividad que caracteriza a cada región del estado.

La participación del DIF Tamaulipas contempla de igual manera la presentación de artistas locales, entre ellos cantantes, bailarines, rondallas y grupos de teatro musical, quienes dotaran al espacio de entusiasmo y jolgorio para los asistentes.

La invitación queda abierta para toda la población para que visite el Pabellón DIF Tamaulipas, localizado dentro del recinto ferial de Ciudad Victoria, en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche.