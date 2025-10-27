Servidora pública de Puerto Vallarta va a show de Franco Escamilla y confiesa que no trabaja

Natalia Montaño Ruelas Entre risas, aseguró que "se la pasa tomando, comiendo y desayunando".

Un nuevo caso de indignación por ineficiencia de servidores públicos llegó a redes sociales por un show de Franco Escamilla. Una mujer que trabaja en el ayuntamiento de Puerto Vallarta confesó durante la presentación del “standupero” ni siquiera sabe bien lo que dice su gafete de trabajo ante el cuestionamiento de a qué se dedicaba.

Trabajadora de Puerto Vallarta se exhibe en show de Franco Escamilla

Natalia Montaño Ruelas asistió recientemente a un show del comediante mexicano Franco Escamilla, quien suele realizar dinámicas en la que hace preguntas al público sobre su situación laboral. La mujer se identificó como trabajadora del ayuntamiento de Puerto Vallarta, pero no pudo decir exactamente qué hacía en su puesto.

“Pues me la paso bien (…) Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando” Exclamó entre risas. Ante la poco claridad de sus palabras, Escamilla Insistió “¿Pero tu gafete qué dice?” a lo que su respuesta fue “No sé”.

Estas reacciones han generado molestia e indagación entre las y los internautas por tratarse de una servidora pública que confiesa que no hace nada en su trabajo y que desconoce cuáles son sus funciones.

¿En qué trabaja Natalia Montaño y cuánto gana?

De acuerdo con los documentos de nómina general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Montaño Ruelas aparece como auxiliar dentro de la coordinación general de Derechos Humanos con un sueldo de 12 mil 372 pesos quincenales.

Ante esta situación, se defendió en sus redes sociales donde mostraba una foto abrazando al comediante y asegurando: “Para los sentidos y atacantes, a un show de comedia se va a relajarse. En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio”.