Automovilistas en Michoacán cumplen 24 horas varados por bloqueos carreteros de agricultores

Agricultores bloquean casetas en varios municipios de Michoacán (Gobierno de Michoacán)

La Crónica de Hoy 2025 — Productores de maíz blanco del centro y bajío del país cumplieron su amenaza y se registran 24 horas de bloqueos carreteros en varias casetas de Michoacán, en protesta por la baja oferta propuesta por el Gobierno Federal en el precio de la tonelada del producto y que tras una reunión en la Secretaría de Gobernación rechazaron.

Los agricultores inconformes cerraron las vialidades desde la tarde del lunes, tras conocer que las negociaciones con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, no fructificaron, toda vez que los productores del maíz exigen un precio de 7,200 pesos por tonelada y la Federación ofrece 6,050 pesos, lo que fue rechazado.

Los productores del grano comenzaron los bloqueos en las casetas de Zinapécuaro, Panindícuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa y en el entronque hacia el municipio de Tanhuato, lo que ha provocado que cientos de automovilistas sigan varados sin poder moverse de estos sitios al estar impedidos a avanzar.

Inicialmente y previo al inicio de bloqueos que de manera simultánea se realiza desde la tarde del lunes en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, publicó un video en su cuenta de la red social X, que se había llegado a un acuerdo con los agricultores para establecer el precio en 6,050 pesos por tonelada, sin embargo, a los pocos minutos los agricultores lo desmintieron y dieron por concluidas las negociaciones.

Sobre este punto, los líderes agrícolas Ricardo Hernández, de Jalisco; Mauricio Pérez, de Guanajuato; Baltazar Valdés, de Sinaloa y José Luis Aguilar de Jalisco, advirtieron que los bloqueos carreteros seguirán hasta que se garantice y se respete su demanda de 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco.