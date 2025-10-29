Rescatan con vida a víctima de secuestro tras operativo interinstitucional en Morelos

operativo conjunto en morelos

Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la FIDAI y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, llevaron a cabo un operativo que culminó con el aseguramiento de un inmueble en el municipio de Tlaltizapán.

En el operativo conjunto entre Autoridades estatales y federales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad rescataron a una mujer que había sido privada de su libertad. La víctima que permaneció secuestrada durante dos días. Fue atendida y reportada en buen estado de salud física.

Durante la intervención también detuvieron a cinco presuntos integrantes de una banda delictiva vinculada con delitos de secuestro y robo a casa habitación.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público especializado, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reitera su compromiso de mantener la coordinación con instancias estatales y federales, fortaleciendo las acciones que contribuyen a garantizar la paz y seguridad de las y los morelenses.