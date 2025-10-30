Abelina López vuelve a defender su ‘cadenita’: “Es acero y vale 300 pesos”

Alcaldesa Abelina López Defiende su 'cadena de acero' y aclara su costo: 200-300 pesos. (Especial)

De un evento reciente en el estado de Guerrero, una fotografía de la alcaldesa del municipio Acapulco, Abelina López Rodríguez, circuló en redes sociales y levantó rápidamente la polémica cuando el público notó el collar de lujo que la mandataria portaba.

La pieza fue identificada como parte de la marca Van Cleef & Arpels, específicamente el modelo Van Cleef Vintage Alhambra; ejemplar valuado en 227 mil pesos.

Abelina López aclara el precio de su collar

Tras las constantes críticas en redes sociales, que señalaban el presunto lujo de la alcaldesa, Abelina López volvió a defender el origen de su joyería.

Cuando se le cuestionó sobre la controversia del collar, la alcaldesa respondió que el tema de su ‘cadenita’ es el “triunfo”, señalándolo como el centro de la polémica a pesar de que, según aseguró, el material del collar es “steel, esto es acero; quien me la quiera adquirir por esa cantidad, yo se la vendo”, agregó con humor.

También, mostró su desacuerdo con la situación, señalando otros sucesos similares en el estado de Guerrero.

“¿Quién traía un reloj aquí tan caro en Guerrero? ¿Quién traía una mascada que cuesta como 24 mil pesos?“, señaló la presidenta municipal, refieriéndose con lo primero a la polémica que surgió por el reloj valuado en más de un millón de pesos del exsubsecretario de Finanzas de Guerrero, Ricardo Salinas Méndez el año pasado.

“Y ahí no hay escándalo, hay escándalo por esta cadenita que cuesta si acaso 200-300 pesos, pero bueno”, finalizó.

¿Quién es Abelina López, alcaldesa de Acapulco?

Abelina López Rodríguez nació en Santa María Tonameca, Oaxaca, el 27 de septiembre de 1965. Actualmente tiene 60 años de edad y es la alcaldesa de Acapulco, en el estado Guerrero, desde octubre del año 2021.

En el año 2024, fue reelecta y su periodo de administración finalizará en 2027.

Abelina estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, especializándose con una maestría en Derecho Penal, y fue una miembro fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Militó en el partido político amarillo hasta 2017, cuando decidió integrarse al partido Morena, en el cual ha asentado su carrera política.