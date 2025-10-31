Edgar Maldonado Ceballos asume la Secretaría de Gobierno en Morelos

. Edgar Maldonado Ceballos aseguró que asume esta responsabilidad con absoluta lealtad al pueblo de Morelos.

El Gobierno del Estado de Morelos anunció la designación de Edgar Maldonado Ceballos como nuevo secretario de Gobierno, nombramiento realizado por la gobernadora Margarita González Saravia con el objetivo de consolidar la conducción política de la entidad, garantizar estabilidad institucional y fortalecer un gobierno cercano, firme y con resultados.

Con una sólida trayectoria en el servicio público, Maldonado Ceballos ha desempeñado cargos clave en la administración estatal. Fue Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, desde donde impulsó acciones fundamentales para la certeza jurídica en Morelos. Posteriormente, el 6 de febrero de 2025, fue designado por unanimidad por el Congreso local como Fiscal General del Estado, función que ejerció con profesionalismo y compromiso en favor de las víctimas y la procuración de justicia.

Su experiencia le ha permitido conocer de cerca la realidad social y política del estado, establecer vínculos con liderazgos comunitarios y actores institucionales, y adquirir las capacidades necesarias para coordinar las Mesas de Construcción de Paz, esenciales para garantizar seguridad y orden público en los 36 municipios de Morelos.

La gobernadora González Saravia destacó que este nombramiento fortalece la ruta de transformación que impulsa su administración con visión de largo plazo, apostando por la paz, la gobernabilidad democrática y la defensa de los derechos ciudadanos. Subrayó que la incorporación de Maldonado Ceballos consolida un equipo preparado para conducir el desarrollo de Morelos rumbo al 2030, con garantía de legalidad, estabilidad y resultados.

Por su parte, el nuevo secretario de Gobierno expresó que asume esta responsabilidad con absoluta lealtad al pueblo de Morelos y al proyecto encabezado por la gobernadora, consciente del mandato social que exige firmeza, diálogo, cercanía y resultados concretos.