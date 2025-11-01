Este Buen Fin Sinaloa tendrá descuentos en trámites vehiculares

Descuentos vehiculares del SATES

Sinaloa reactivará este Buen Fin el programa Ponte al Corriente para que automóviles modelos anteriores al 2018 con adeudos en sus trámites vehiculares, puedan liquidarlo con un pago único de $6,000.00 pesos, que incluye calcomanía y canje de placas.

Esta promoción del estado estará vigente durante el periodo del 3 al 17 de noviembre, así lo informó José Carlos Cárdenas Mellado, director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

El programa también tendré descuentos en:

0% en Recargos, Multas Honorarios y Gastos en calcomanías para el servicio particular y servicio público.

80% en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en canje de placas para el servicio particular y servicio público.

100% en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en pago de refrendo anual de concesión de servicio público.

50% en Licencia de conducir (excepto aprendiz).

50% en cambio de propietario.

Además de otorgar facilidades de pago de 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Por ello, se invita a acudir a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías de todo el estado o en línea a través del portal oficial Ciudadano Digital.

Con esta acciones, impulsadas por el gobernador Rubén Rocha Moya, el SATES reafirma su compromiso con la ciudadanía sinaloense, brindando alternativas accesibles para la regularización fiscal y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones vehiculares e invita a los contribuyentes a aprovechar esta nueva jornada de descuentos.