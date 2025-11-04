Consolida el Caribe Mexicano su liderazgo turístico con más de 332 mil visitantes por Día de Muertos

Quintana Roo se afianza como motor de turismo en el Caribe mexicano

Quintana Roo — El Caribe Mexicano vive un momento de gran éxito turístico, resultado del trabajo sostenido de un equipo que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa para diversificar los segmentos, fortalecer la conectividad y consolidar a Quintana Roo como el motor del turismo en México, bajo el liderazgo de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora y el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con estimaciones preliminares de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, durante el puente de Día de Muertos 2025, del 1 al 3 de noviembre se proyectó la llegada de más de 332 mil turistas, una derrama económica superior a 307 millones de dólares y una ocupación promedio estimada de 70.7 %. Estas cifras serán oficializadas en los próximos días, aunque todo apunta a que los resultados superarán las previsiones iniciales, reflejando el dinamismo del destino previo a la temporada alta y la confianza que Quintana Roo inspira en los visitantes nacionales e internacionales.

Cómo se ha informado, con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama promueve un nuevo modelo de turismo, fortaleciendo el comunitario, en el que habitantes y pueblos mayas son protagonistas y beneficiados de la prosperidad compartida.

SEDETUR informó que en el balance inmediato, el estado registra dos semanas consecutivas con ocupación general por encima del 60 %, algo que no ocurría desde agosto, lo que evidencia una recuperación sostenida y una tendencia positiva en la llegada de turistas a los destinos del Caribe Mexicano.

Tan solo en Cancún, más de 70 mil personas participaron en las celebraciones de Janal Pixan, consolidando al Caribe Mexicano como un referente nacional del turismo cultural y comunitario.

A nivel nacional, la Secretaría de Turismo federal estimó la llegada de más de 1.6 millones de visitantes durante las festividades del Día de Muertos, de los cuales el 73 % fueron nacionales y el 27 % internacionales. En este contexto, el Caribe Mexicano se posicionó nuevamente como una de las regiones con mayor actividad turística del país, gracias a su oferta que combina tradición, gastronomía, naturaleza y hospitalidad.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el Aeropuerto Internacional de Cancún se consolidó como la principal puerta de entrada internacional a México, al concentrar aproximadamente el 61 % del total de llegadas internacionales del país, superando al de la Ciudad de México y reafirmando el liderazgo del estado en conectividad aérea. En lo que va del año, México acumula 28.3 millones de entradas internacionales, con el Caribe Mexicano encabezando este flujo.

El turismo marítimo mantiene igualmente un desempeño ascendente. Entre enero y julio de 2025 arribaron más de 4.48 millones de visitantes y tripulantes vía crucero, un incremento del 3.26 % respecto al mismo periodo del año anterior, con Mahahual registrando un aumento del 14.9 %. Asimismo, las zonas arqueológicas del estado reportaron un aumento del 7.5 % en visitantes, impulsado por la reapertura de sitios como Ichkabal y Oxtankah, en el sur del estado.

Estos resultados confirman la efectividad de una política turística integral que impulsa la diversificación de experiencias más allá del sol y la playa, fortaleciendo el turismo cultural, gastronómico, de naturaleza y comunitario, con una visión centrada en el bienestar de las familias quintanarroenses.

La gobernadora Mara Lezama destacó que “el turismo en Quintana Roo no solo impulsa la economía, también preserva nuestra cultura, genera bienestar y construye comunidad”. Por su parte, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, subrayó que “el éxito que hoy vive el Caribe Mexicano es fruto del esfuerzo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno por consolidar un turismo sostenible, competitivo y con prosperidad compartida”.

A las puertas de la temporada alta, el Caribe Mexicano se proyecta más fuerte que nunca, con más de 135 mil cuartos de hotel, conectividad internacional sin precedentes y una oferta turística que combina innovación, cultura y hospitalidad, reafirmando que Quintana Roo no solo es playa: es identidad, tradición y bienestar para todas y todos.

